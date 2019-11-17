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香港動亂進校園 人民、政府更分歧

2019-11-17 19:21台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

香港的警民衝突上週進入校園場域，導致多所大學提前結束學期。（photo by 網...
香港的警民衝突上週進入校園場域，導致多所大學提前結束學期。（photo by 網路截圖）
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經過上週蔓延至校園的抗爭衝突，香港人民與政府間還有轉圜餘地？任教於城市大學的學者指出，上週加劇的動亂是警民相互造成的，政府處理此事的態度則讓示威者感到絕望，只能選擇繼續抗爭下去。此外，有專家認為，特首林鄭月娥未將抗爭視為政治問題處理，也是人民與政府持續分歧的原因，她必須下台才行。

人民、政府信任破裂

在《德國之聲》的專訪中，香港城市大學亞洲與國際學系助教奧特曼指出，上週抗爭行動的升級，是政府與人民相互造成的。「港府至今仍未處理抗爭運動最重要的議題，也就是回應人民爭取自由的訴求，而政府作為也不被認為具正當性，使得民眾爭取的訴求宛如殘局，」他表示，這樣的絕望感驅使示威者抱持「戰到最後」的決心抗爭。

奧特曼不覺得人民與政府能達成互相讓步。「第一步該做的就是特首林鄭月娥需要下台，但抗爭演變至今，民眾已經對此不抱期望，示威者認為不管誰當家都不會有差別，」他也建議，成立獨立調查委員會可以減緩當下緊張的情勢。

另據《CNN》的分析，林鄭月娥至今仍將抗爭行動視為安全問題，而非政治問題，使得政府更加仰賴警方，賦予警員更大的自由。「就現在來看，似乎沒有恢復香港秩序的明顯途徑，」中國評論家畢曉普推測，現在中央政府的策略是讓動亂繼續增長，直到人民內部自己開始出現歧異。

政治角力進入校園

根據《英國廣播公司》報導，基於上週香港混亂的局勢與校園中的暴力衝突，包括香港大學、香港城市大學、香港中文大學等多所大學提前放假。香港九所大學校長15日發表聯合聲明表示，「當前的社會紛爭，已令大學校園化身成政治角力的場所，政府的回應至今未能有效化解危機。」

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反送中香港禁蒙面法

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