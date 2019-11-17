黑衣人死守理工大學 警民催淚彈、汽油彈互攻

2019-11-17 18:03 世界日報 香港新聞組／香港17日電



影音來源：取材自臉書

連日盤踞理工大學的黑衣人，至昨日仍有逾100人留守。防暴警察昨晚從漆咸道南開始往理大方向推進，與示威者爆發衝突，防暴警員多次施放催淚彈驅散人群，示威者投擲多枚汽油彈並焚燒雜物，傳出多次爆炸聲，直到今日凌晨，示威者全數退回校園內，警方才逐漸後退。

理工大學對出的漆咸道南連續多日有人堵路，理大附近昨深夜持續有衝突，有人多次使用汽油彈。香港電台報導，理大昨天稍早表示，校多個實驗室遭人破壞，實驗室內的危險化學品被人取去，校方認為事態嚴重，可能對公眾安全構成嚴重威脅和傷害，決定報警備案。

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香港媒體昨天前往理工大學進入校園時需向示威者出示記者證，並被搜身及查袋。香港01、明報報導，白天現場氣氛相對平靜，校園設施方面，校長辦公所在的李嘉誠大樓遭嚴重破壞，外牆玻璃幾乎全部被擊碎，另外，校園內的中國銀行自動櫃員機服務中心設施損毀情況亦較嚴重，其餘大樓則未見有大程度損毀，僅外牆布滿大量塗鴉。而被警方指是汽油彈「練習場」的泳池被燻黑，已無人再練習，昨午起有理大生在校園內自發清理，並張貼告示，內容提醒示威者要保持校園清潔。

另外，紅隧九龍出入口一帶連日被示威者堵路和焚燒收費亭，前晚更有人闖入行政大樓破壞。政府稱紅隧交通管理系統受損，短期內未能開通。

連日盤踞理工大學的黑衣人，至昨日仍有逾100人留守。防暴警察昨晚從漆咸道南開始往理大方向推進，與示威者爆發衝突，防暴警員多次施放催淚彈驅散人群，示威者投擲多枚汽油彈並焚燒雜物，傳出多次爆炸聲，直到今日凌晨，示威者全數退回校園內，警方才逐漸後退。 歐新社 分享 facebook