親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中共首艘自製航母今駛入台海 環時：真巧

林志玲結婚從台南出嫁 這點被大家讚爆

黑衣人撤出校園 中大生：解決分歧最好結果

2019-11-17 17:57世界日報 香港新聞組／香港17日電

警察與示威者12日在中文大學「二號橋」上演攻防戰，密集式發射催淚彈，激發各方人士一起守護中大。數名中大生表示，從12日「二號橋之役」到15日晚全部人撤離，回顧這4天3夜期間，與外來人的互動曾經打造出烏托邦，到最後因對守橋、校園、警察概念上出現分歧，尢其，「中大人視校園為家，街外人視為戰略據點」讓雙方漸行漸遠，學生認為「撤離是解決分歧最好結果」，往後再解釋和修復關係。

12日→二號橋之役齊心抗警

明報報導，中大校友及市民12日晚趕到中大聲援學生，自此有一班街外人湧到中大，中大生阿斌憶述12日的二號橋之役，齊心抗警，形容13日時校園像個烏托邦，「自由、共治、有飯吃」，但當晚有示威者突提議翌日早上去「裝修」科學園，他當時發現，前線每每是小隊已決定行動，再問大家會否跟隨，而非與他們商量。

14日→街外人校內丟汽油彈

據報導，至14日，阿斌聽聞，街外人亂駕校內車輛撞到中大生、打爛校內玻璃、在路上練習丟汽油彈。另一中大生Tom更聽到有學生會學生被以汽油彈威嚇，14日有宿生表明不欲街外人入內。

15日→示威者突開路保區選

報導指出，15日凌晨3時示威者突稱舉行記者會，宣布容許吐露港公路南北各開一條行車線以換取政府承諾保區選，阿斌更有覺得中大人被奪權。

報導引述阿斌與Tom認為，街外人與中大人對校園概念有異，中大人視中大為家，「我們不想中大校園成為戰場」，但街外人將校園當作戰略要地。

中大生Carrie說，15日晚校內瀰漫一片「屠城」前的氣氛，她與阿斌急急離開，臨走前見到二號橋上有人向橋下丟汽油彈，又聽到現場說有防暴警已落地。她形容撤走是分化最好的解決，往後可以文宣解釋及融和。

據報導，4日3夜發現原來雙方「相處難」，但三人均矢言不割席。Tom說街外人與中大人矛盾永遠都有，要汲取教訓改進，「不想發生的事已發生了，難道我割席就會無發生過嗎？」

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

黑衣人死守理工大學 警民催淚彈、汽油彈互攻

2019-11-17 18:03

習近平涉港談話後 韓正南下召開會議

2019-11-17 18:00

內地生批停課 促香港中文大學校長謹慎發言

2019-11-17 17:52

港警理大外發射橡膠彈催淚彈 裝甲車輪一度起火

2019-11-17 17:51

反送中／香港民眾遮打花園集會唱聖詩 為死傷者默哀

2019-11-17 17:43

反送中運動升溫 陸央視：香港經不起折騰、內耗

2019-11-17 17:19

港警：任何人留守或協助香港理大示威者 都構成暴動罪

2019-11-17 17:05

反送中／理工大學對峙 港警調水炮車裝甲車試圖清場

2019-11-17 16:35

李嘉誠基金對港零售業發放「應急錢」 18日起可申請

2019-11-17 16:03

反送中／水炮車驅散示威者 有人被射中倒地

2019-11-17 14:23

為了美中協議 美媒：川普可能不簽香港法案

2019-11-17 13:13

解放軍香港掃街 華郵：美應準備面對北京更激烈手段

2019-11-17 13:13

香港教育局宣布香港學校明日繼續停課

2019-11-17 13:01

反送中事件升溫 人民日報：已成一場鬥爭

2019-11-17 12:14

城大生問為何不能逗留天橋 警稱「除非你是垃圾」

2019-11-17 12:09

港警在漆咸道南近理工大學發射催淚彈

2019-11-17 10:34

華郵：北京對港恐採更激烈手段 美國須準備應對

2019-11-17 07:47

駐港解放軍露面清路障 美議員憂北京恐武力升級

2019-11-17 06:48

港警：兩德生 涉非法集結被捕

2019-11-17 00:35

反送中首次 駐港解放軍上街…清路障

2019-11-17 00:35

大量設施遭毀…港大學一片狼藉

2019-11-17 00:35

若陸軍事干預是否介入？ 美：不排除任何可能

2019-11-17 00:35

解放軍駐港部隊清路障 港府：為自發非其請求協助

2019-11-16 22:21

解放軍駐港部隊清路障 軍事專家：不違法

2019-11-16 22:03

解放軍駐港部隊清路障 泛民主派：溫水煮青蛙

2019-11-16 21:38

解放軍駐港部隊清路障 陸媒：無須過度解讀

2019-11-16 20:10

在北京看反送中 官方一面倒宣傳奏效

2019-11-16 19:26

港九龍塘爆衝突 黑衣人擲汽油彈市民擲物還擊

2019-11-16 19:10

駐港部隊清路障 是否牴觸駐軍法待釐清

2019-11-16 18:59

「看起來像動作片，卻是悲哀的現實」 德國人怎麼看香港反送中

2019-11-16 18:49

劉兆佳：習近平表態顯示將果斷處理香港問題

2019-11-16 18:33

駐港解放軍步出軍營 浸會大學旁協助清理路障

2019-11-16 17:07

香港之亂 蔡正元：蔡英文到蔣萬安等藍綠政客吹捧暴力

2019-11-16 14:49

港暴力升溫 7成受訪者認為港府、警方須負主責

2019-11-16 14:44

在港台生緊急返台 金門大學提出「就學安心專案」

2019-11-16 14:11

香港反送中抗爭 兩德國交換生遭控非法集結被捕

2019-11-16 14:01

獨裁、人權遭大陸刪文 史諾登宣布將公布新書敏感內容

2019-11-12 21:23
看更多

熱門文章

駐港解放軍露面清路障 美議員憂北京恐武力升級

2019-11-17 06:48

雙11暗黑故事多！她被夫當瘋子處理 他被妻逼上絕路…

2019-11-17 08:00

港九龍塘爆衝突 黑衣人擲汽油彈市民擲物還擊

2019-11-16 19:10

紐時揭中共內部文件 新疆再教育營掩飾手法曝光

2019-11-17 08:49

港警：任何人留守或協助香港理大示威者 都構成暴動罪

2019-11-17 17:05

大量設施遭毀…港大學一片狼藉

2019-11-17 00:35

解放軍駐港部隊清路障 泛民主派：溫水煮青蛙

2019-11-16 21:38

解放軍駐港部隊清路障 軍事專家：不違法

2019-11-16 22:03

在北京看反送中 官方一面倒宣傳奏效

2019-11-16 19:26

城大生問為何不能逗留天橋 警稱「除非你是垃圾」

2019-11-17 12:09

反送中／水炮車驅散示威者 有人被射中倒地

2019-11-17 14:23

號稱中國首款合法翻牆軟體「酷鳥」 上線兩天遭封殺

2019-11-17 10:18

反送中首次 駐港解放軍上街…清路障

2019-11-17 00:35

華郵：北京對港恐採更激烈手段 美國須準備應對

2019-11-17 07:47

青海甘肅內蒙疑已經爆發鼠疫

2019-11-17 10:41

反送中／理工大學對峙 港警調水炮車裝甲車試圖清場

2019-11-17 16:35

解放軍駐港部隊清路障 港府：為自發非其請求協助

2019-11-16 22:21

解放軍駐港部隊清路障 陸媒：無須過度解讀

2019-11-16 20:10

若陸軍事干預是否介入？ 美：不排除任何可能

2019-11-17 00:35

反送中事件升溫 人民日報：已成一場鬥爭

2019-11-17 12:14

港警：兩德生 涉非法集結被捕

2019-11-17 00:35

陸網民毀蔡元培墓 港歷史專頁聯合譴責

2019-11-17 00:35

比亞迪等15家車企集體行賄：為新能源車型過審

2019-11-16 22:29

港警在漆咸道南近理工大學發射催淚彈

2019-11-17 10:34

周志懷：兩岸關係處在危險關口

2019-11-17 13:38

香港歌手奪獎 台上喊「星星殞落沒在怕」

2019-11-17 14:52

陳茂波：暴力仇恨吞噬社會 違法已近乎恐怖主義

2019-11-17 11:00

反送中運動升溫 陸央視：香港經不起折騰、內耗

2019-11-17 17:19

解放軍香港掃街 華郵：美應準備面對北京更激烈手段

2019-11-17 13:13

兩岸積體電路園 動工

2019-11-17 00:15

共軍用民船海上補給軍艦 「獲重大突破」

2019-11-17 15:24

為了美中協議 美媒：川普可能不簽香港法案

2019-11-17 13:13

張冠華：兩岸可在特定地區進行共同市場試點

2019-11-17 14:17

中國移動預計2020年大陸5G手機市場規模將逾1.5億支

2019-11-16 20:40

李嘉誠基金對港零售業發放「應急錢」 18日起可申請

2019-11-17 16:03

香港教育局宣布香港學校明日繼續停課

2019-11-17 13:01

港警理大外發射橡膠彈催淚彈 裝甲車輪一度起火

2019-11-17 17:51

黑衣人死守理工大學 警民催淚彈、汽油彈互攻

2019-11-17 18:03

習近平涉港談話後 韓正南下召開會議

2019-11-17 18:00

廣州今早反恐演練 警方：增強對暴力恐佈事件作戰能力

2019-11-17 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top