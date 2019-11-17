黑衣人撤出校園 中大生：解決分歧最好結果

2019-11-17 17:57 世界日報 香港新聞組／香港17日電



警察與示威者12日在中文大學「二號橋」上演攻防戰，密集式發射催淚彈，激發各方人士一起守護中大。數名中大生表示，從12日「二號橋之役」到15日晚全部人撤離，回顧這4天3夜期間，與外來人的互動曾經打造出烏托邦，到最後因對守橋、校園、警察概念上出現分歧，尢其，「中大人視校園為家，街外人視為戰略據點」讓雙方漸行漸遠，學生認為「撤離是解決分歧最好結果」，往後再解釋和修復關係。

12日→二號橋之役齊心抗警

明報報導，中大校友及市民12日晚趕到中大聲援學生，自此有一班街外人湧到中大，中大生阿斌憶述12日的二號橋之役，齊心抗警，形容13日時校園像個烏托邦，「自由、共治、有飯吃」，但當晚有示威者突提議翌日早上去「裝修」科學園，他當時發現，前線每每是小隊已決定行動，再問大家會否跟隨，而非與他們商量。

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14日→街外人校內丟汽油彈

據報導，至14日，阿斌聽聞，街外人亂駕校內車輛撞到中大生、打爛校內玻璃、在路上練習丟汽油彈。另一中大生Tom更聽到有學生會學生被以汽油彈威嚇，14日有宿生表明不欲街外人入內。

15日→示威者突開路保區選

報導指出，15日凌晨3時示威者突稱舉行記者會，宣布容許吐露港公路南北各開一條行車線以換取政府承諾保區選，阿斌更有覺得中大人被奪權。

報導引述阿斌與Tom認為，街外人與中大人對校園概念有異，中大人視中大為家，「我們不想中大校園成為戰場」，但街外人將校園當作戰略要地。

中大生Carrie說，15日晚校內瀰漫一片「屠城」前的氣氛，她與阿斌急急離開，臨走前見到二號橋上有人向橋下丟汽油彈，又聽到現場說有防暴警已落地。她形容撤走是分化最好的解決，往後可以文宣解釋及融和。

據報導，4日3夜發現原來雙方「相處難」，但三人均矢言不割席。Tom說街外人與中大人矛盾永遠都有，要汲取教訓改進，「不想發生的事已發生了，難道我割席就會無發生過嗎？」