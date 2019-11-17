內地生批停課 促香港中文大學校長謹慎發言

2019-11-17 17:52 世界日報 香港新聞組／香港17日電



反修例示威本周席捲香港大學校園，中大在12日更變成戰場，中大宣布上學期提早結束，呼籲學生離開校園，有內地生及國際生撤離，16日占領學校的黑衣人也離開。有就讀中大的內地生15日向校長段崇智發出一封公開信，重申反暴力，指內地生無端受到不平等遭遇，斥責校長棄學生安全，犧牲想學習學生利益。

香港01報導，微博號「一個內地生」15日發布一封署名是「一群熱愛祖國的香港中文大學內地學生」的公開信，不僅反對警務人員履行職責，還公然支持那些因進行暴力活動而被捕的中大學生，又提到有內地生無端受到人身攻擊、歧視及不平等遭遇，合法權利已經受到了嚴重侵犯，不能容忍有人非法占據校園、逼迫學生離開課堂。

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據報導，公開信又指，他們堅決拒絕被任何暴力示威者代表，堅決支持警察進入香港中文大學依法履行職責，包括但不限於搜集證據、與暴力示威者鬥爭、保護在校人員人身安全及學校財產安全、確保所有人的和平學習環境等。

該批內地生向段崇智說：「我們嚴正質疑，閣下作為我們本應最依賴和信任的人，為什麼寧可犧牲那些想專心學習的學生的利益，也要捍衛這些暴力示威者們所謂的『自由』和『民主』？」

報導指出，該批內地生提出4點訴求，要求嚴格落實並執行大學規章制度，指段崇智「無權以任何不合理的理由妨礙警察履行職責的權力」；要求段崇智今後在任何公開場合或公開信中，務必謹慎地發表任何聲明，「我們不想被閣下個人的立場代表」，也要求他能公開聲明尊重「一國兩制」基本原則和中國主權。另外，該批內地生要求平等對待全體中大學生，及與中國內地學生及其他國際學生深入對話並正面回應訴求。該批內地生強烈敦促段崇智關注並正確對待訴求，否則將繼續通過校董會或其他公開途徑捍衛權利。