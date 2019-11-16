「看起來像動作片，卻是悲哀的現實」 德國人怎麼看香港反送中

2019-11-16 18:49 德國之聲 德國之聲



香港反送中延燒至大學校園，示威者與港警衝突不斷。 圖／美聯社 分享 facebook

香港的示威抗議活動越演越烈。德國媒體連日來不斷跟進香港局勢以及抗議活動的最新發展。《鏡報》一名讀者評論「我對活動人士的勇氣感到敬佩，希望他們能成功使政府讓步。」另一名網民則持不同觀點「可惜這是完全錯誤的道路，它給了中國維護公共秩序的借口，暴力介入，接下來會是20年的冰期。」

對於日前有抗議人士朝一名政見不同人士潑汽油點火，一名德國網友表示「若真如所報導的那樣，有人對無辜人士縱火，那麼，這種人不值得別人的尊重。無論是在世界的哪個地方，這都是最惡劣的犯罪行為。」這段發言獲得其他網民的贊同稱「很遺憾的，如今雙方（警方和抗議人士）都出現極端行為。」

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推特上也有不少關注香港局勢的德國用戶發表評論或轉載相關媒體報導。一名網友表示「來自香港的畫面提醒了我們，生活在民主和自由中並非理所當然，而是經過了艱難的抗爭。西方國家應該張嘴發聲，而不能將視線轉開。」

推特用戶Thomas Tikwinski表示「中國在香港上演天安門2.0只是時間上的問題。這已經無可避免。我們還沒看到種族清洗或政治再教育。不過這也快了。」

也有推特使用者表示「對我們在德國的人而言，這看上去覺得像是一部動作片，卻是在香港真正發生的悲哀現實。」

《時代在線》11月14日一篇題為「示威者造成香港多地癱瘓」的文章吸引了近150則網友評論。不少人認為訴諸暴力的蒙面示威者已經不能再被認為是「示威者」。一名讀者表示「我支持民主，也支持香港的民主。不過這些示威者漸漸做得過頭了。」

也有讀者認為，香港的抗爭毫無希望「最終抗議將會被大規模鎮壓，香港的安全力量若是失敗，中國專制政府將會派出軍方幫忙，沒有機會實現真正的民主轉型！」

一名暱稱為sowasvonegal的讀者評論「北京真的只需要等待。隨著毫無意義的抗議增加，會有越來越多香港居民疑惑，這幾個月的混亂造成了無可彌補的損失，究竟帶來了什麼。這最終將使抗議運動分裂，北京就可以秋後算賬，利用當地的力量清掃整個事件的領頭人。」

【 本文章由德國之聲授權提供】