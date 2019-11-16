港暴力升溫 7成受訪者認為港府、警方須負主責

2019-11-16 14:44 世界日報 中央社／綜合15日電



香港數間大學的校園近來成為反送中抗議者和警方衝突的戰場。由於暴力情勢無平息跡象，已有部分學生基於安全疑慮離港。 歐新社 分享 facebook

香港民意研究所今發布最新民調顯示，分別有8成3和7成3的受訪者認為，特區政府和警方需要為社會暴力升溫負上很大的責任，而認為示威者需要為此負上很大責任的有4成。

民調還顯示，有8成示威者贊成成立獨立調查委員會，調查警方在反修例事件當中使用武力的情況。同時有超過6成受訪者，支持美國以「香港人權及民主法案」制裁警務處處長，以表明他需要為所有違規及濫用暴力的警員負責。

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官方香港電台報導，香港民研計畫名譽總監黃偉國分析，統計數據反映出市民理解示威者並不是「盲動」、到處肆意破壞，而是政府一直漠視他們的訴求、才導致今日局面，政府才是現時社會暴力的禍根。

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，政府應盡快成立獨立調查委員會，回應市民最急切的訴求，同時政府也不應取消或延遲區議會選舉，讓市民失去和平體現民意的管道，否則只會讓街頭暴力升溫。

香港01報導，香港民意研究所發布「我們香港人」最新民調顯示，有80%受訪者支持政府成立獨立調查委員會，調查警方在反修例運動中使用武力的情況；相較上次報告結果再上升3個百分點，反映近日來有更多人關注警方使用武力的情況。