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霸氣港男催淚煙中拿外賣 日本網友嗨翻狂P圖

2019-11-15 18:26香港01 抹茶仔

一名西裝男於煙霧彌漫的街道中拿著外賣飯盒走過時被拍下，有日本網民將相片瘋傳及改圖...
一名西裝男於煙霧彌漫的街道中拿著外賣飯盒走過時被拍下，有日本網民將相片瘋傳及改圖。圖翻攝自Twitter「Yurukuyaru」
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反修例示威不停升級，催淚彈已經成為香港市民的日常，任何地方都有可能成為煙霧彌漫的「戰場」。近日一張香港男子穿越催淚煙霧取外賣的照片引發討論，日本網友紛紛為這名淡定的男子增添裝配備或修飾裝扮，讓這場嚴肅緊張的抗議活動另有一番趣味景象。

據了解，這張照片是由香港《新傳網》黃錦瑜所拍攝，背景時間為11月11日網友發起全港三罷，有不少穿西裝的中環上班族在午飯時段表達訴求，港警發射催淚彈驅散。期間一名身形健碩的西裝男子於煙霧彌漫的街道中，獨自拿著外賣飯盒走過時被黃錦瑜拍下，有日本網友被這名男子霸氣外露的身影深深吸引，於Twitter分享並馬上被瘋傳，更有不少網友瘋狂P圖。

中環也能玩食雞！圖翻攝自Twitter「oukaxbom」
中環也能玩食雞！圖翻攝自Twitter「oukaxbom」
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「催淚彈小兒科啦。啊...原來已經午飯時間了」 圖翻攝Twitter「stard...
「催淚彈小兒科啦。啊...原來已經午飯時間了」 圖翻攝Twitter「stardust_bass」
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「我來了」。圖翻攝自Twitter「swift283」
「我來了」。圖翻攝自Twitter「swift283」
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男子淡定地看著抗議現場。圖翻攝自Twitter「keyman_1122150」
男子淡定地看著抗議現場。圖翻攝自Twitter「keyman_1122150」
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文章授權轉載自《香港01》

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