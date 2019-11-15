霸氣港男催淚煙中拿外賣 日本網友嗨翻狂P圖
反修例示威不停升級，催淚彈已經成為香港市民的日常，任何地方都有可能成為煙霧彌漫的「戰場」。近日一張香港男子穿越催淚煙霧取外賣的照片引發討論，日本網友紛紛為這名淡定的男子增添裝配備或修飾裝扮，讓這場嚴肅緊張的抗議活動另有一番趣味景象。
據了解，這張照片是由香港《新傳網》黃錦瑜所拍攝，背景時間為11月11日網友發起全港三罷，有不少穿西裝的中環上班族在午飯時段表達訴求，港警發射催淚彈驅散。期間一名身形健碩的西裝男子於煙霧彌漫的街道中，獨自拿著外賣飯盒走過時被黃錦瑜拍下，有日本網友被這名男子霸氣外露的身影深深吸引，於Twitter分享並馬上被瘋傳，更有不少網友瘋狂P圖。
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文章授權轉載自《香港01》
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