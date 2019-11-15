港中大校長指校園已遭外來示威者佔領 呼籲師生撤離

2019-11-15 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



中文大學校長段崇智指出，校園已遭受包括外來人士的蒙面示威者佔領。圖／取自明報網 分享 facebook

中文大學校長段崇智15日發表公開信指出，中大校園已遭受包括外來人士的蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受。因應校園目前的緊急狀況及安全隱憂，段崇智呼籲少部分仍留在校內的成員盡早離開。

段崇智周五的公開信詳述本周一起，中大校園內發生的事件始末及現況。段崇智表示，本周一（11日）起，就有人從大學連接科學園出入口附近的二號天橋上向下方吐露港公路投擲雜物，意圖堵塞道路。校方對這些危害人命的不負責任行為，予以強烈譴責。

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據校方了解，當天警方駐守天橋，是為防止再有人向路面投擲雜物，以確保駕駛人士及市民安全。二號天橋的位置雖然在中大範圍內，但地契上指明該橋屬政府用地，政府當局有權通行。

翌日（周二）他曾到現場，希望協調警方及示威者達成協議，當時警方表示若示威者不再從橋上拋下雜物，警方便會退出二號橋。校方將此建議轉達示威者，可惜不被接納，隨後雙方再次爆發激烈衝突。警方最終依據大學的建議撤離校園，可惜二號橋再被示威者佔據，其後示威者更封鎖可直接通往二號橋的大學東面出入口。

段崇智表示，蒙面示威者本周三（13日）繼續從二號橋投擲雜物，吐露港公路因此不能安全通行，須繼續全面封閉。中大強烈譴責這些不負責任的行為，並對數以十萬計的市民及道路使用者造成嚴重不便，致以深切的歉意。

段崇智指出，過去數天，有為數過千的蒙面人士應網上號召來到中大，校方相信當中大部分並非中大學生，場面極度混亂。之後校園發生更多違法事件，包括縱火、掘起大量磚塊、大學的校巴及工作車輛被盜用、教學樓、宿舍及餐廳被毀壞或佔據。

有人更從校外運輸物資進入大學以大量製造汽油彈。大學實驗室內部分危險品及易燃品也被盜走，這些物品可被用作製作爆炸品或對人身造成嚴重傷害。

段崇智稱，對於大學被利用為進行上述違法行為的場所，對公眾安全構成嚴重威脅，校方極度遺憾。而校園遭受的大規模破壞，估計復修需時以月計。

而自本周三開始，大學的主要出入口亦被蒙面示威者佔據，校園內外均被大量障礙物堵塞，任何車輛不得進入，包括消防及救護車。所有進出大學的人士須向蒙面示威者展示身分證明，隨身物品及電話亦遭搜查才可放行。此舉嚴重侵犯大學成員的出入自由，造成恐慌。

段崇智表示，他知道，很多中大人及其他持份者看到校園滿目瘡痍，都十分心痛及難過，強烈希望學校可以盡快回復秩序及安寧。鑑於校園內外的情緒一直升溫，在評估風險後，校方以所有員生安全為大前提，決定提前終止學期，同時盡力協助校內員生離開校園。

公開信並指出，由於大學運作已受到嚴重影響，段崇智要求所有外來人士即時離開中大。他強調，「大學是求學問的地方，而不是解決政治紛爭，甚至是製造武器、使用武力的戰場。假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，校方須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機。」

段崇智最後表示，因應校園目前的緊急狀況及安全隱憂，校方呼籲少部分仍然留在校園的成員盡早離開，直至校園回復安全及秩序，讓校方可展開清理及修復工作。