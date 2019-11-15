港爆多起無差別攻擊事件 中大示威者開路「釋善意」

2019-11-15 10:29 德國之聲 德國之聲



根據香港01報導，香港的上水地區周四 (11月14日) 爆发多起無差別攻擊的事件。 網絡上流傳的三段影片中，拍到20到30名戴著鴨舌帽與口罩，且手持各式棍棒武器的人士，在北區大會堂襲擊街坊市民。 一群人疑似在牆邊對一名人士拳打腳踢，有些人甚至從背包拿出武器攻擊該市民。 他們在行凶後便往同個方向離去，沿途還持棍棒恐嚇旁觀市民。

香港01的報導還指出，另一個視頻則捕捉到一群人士在路上奔跑的過程中，其中一名身穿黑衣的男子突然一拳打向站在路邊的藍衣女子，導致該女子當場倒地。 此外，第三個視頻則是捕捉到一名穿白杉的男子抓住一名身穿黑衣黑褲的年輕女子，女子多番試圖逃跑卻未能掙脫，而當女子試圖將自己名字分享給站在天橋上拍攝影像的人時，該名白衣男子便將少女拖離現場。

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香港01報導寫道，港警在周四下午的記者會上澄清，視頻中行凶者使用的伸縮棍與港警使用的型號不同，所以強調施暴者並非隸屬港警。 另外，原本第三個視頻中被白衣男子拖離現場的少女據傳在周四稍晚也在網上報平安，但港警仍表示未收到報案，並呼籲相關人士盡速報案說明細節。

此外，一名70歲的清潔工疑似在一場沖突中，頭部遭磚塊砸中，當場倒地失去知覺，被送往醫院急救後，发現他腦干死亡。 根據港媒報導，這名羅姓清潔工周四在結束午膳後返回工作崗位，加入現場市民清理路障，但因市民與示威者疑似因立場不同，雙方開始互丟磚塊與竹條，而他當場被磚塊擊中頭部後，便失去知覺倒地。 香港警方目前以傷人方向展開調查，截至目前為止，尚未有人因此被捕。

中大示威者開路「釋善意」

香港電台報導，周四晚間香港多區繼續出去示威者集結堵路的情況，而港警也再次於旺角、荃灣、青衣、屯門與元朗等區淤以催淚彈驅散示威者。 在香港科大學生周梓樂发生意外的將軍澳尚德邨附近，周四晚上有市民集結，從路障前投擲汽油彈，防暴警察隨後趕到現場，並與現場示威者发生激烈的口角互罵。

而鎮守香港中文大學周圍要道多日的示威者則在周五 (11月15日) 上午六點開放了吐露港公路南北向各一條車道，讓往來車輛得已通行。 示威者也對香港政府提出訴求，要求港府在24小時內承諾不會取消或延遲將於11月24日舉行的區議會選舉。示威者表示，如果政府取消或延遲區議會選舉，他們將再次堵塞吐露港公路。

香港電台指出，示威者代表強調他們要堅守中大，希望透過開放道路向香港社會釋出善意，並對他們的行動造成香港市民的不便深感抱歉。示威者表示，他們不希望過去幾天的行動成為政府影響區議會選舉的借口。

【 本文章由德國之聲授權提供】