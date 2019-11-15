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街頭校園對峙 港府：不會實施宵禁

2019-11-15 10:28德國之聲 德國之聲

人民日報社下屬的《環球時報》的推特賬號周四发布消息稱，預計香港政府將於本周末實施宵禁。環球時報稱消息來自內部人士，但這一條推文很快就被刪除。路透社援引環球時報一位編輯稱，這條推文因信息核實不足而被刪。

此前，多家香港媒體報道，政府高層周三晚上召開緊急會議至深夜。香港01報道稱，港府官員在緊急會議上曾商討以實施宵禁令來壓縮上街示威人數，這樣的作法也能讓防暴警察更易執法。這樣政府就不需動用緊急法或重新立法。

當天稍後，政府发聲明"辟謠"稱，並無實施宵禁的計劃。聲明表示，就香港將在周末實施宵禁的說法，政府"澄清並無此事，有關說法全屬謠言"。

香港01周四又援引接近政府的消息人士報道，除了不會實施宵禁，港府現階段也不會取消定於11月24日舉行的區議會選舉。

校園對峙

周四，示威活動繼續導致香港的公共生活部分癱瘓。由於道路被堵，公共交通部分停運，很多香港市民無法准時上班。周四早上，激進示威者和警方就開始发生沖突。在中環、太古等地均有道路被示威者佔據。

警方在香港理工大學附近使用了催淚瓦斯，據警方稱，警員之前受到弓箭的射擊。香港大學、理工大學、城市大學、浸會大學校外均有道路被示威者被佔據或以雜物堵塞。

香港主要大學周三均已宣布停課，中大、浸大和科大決定學期結束、提前開始放假。周四，在理工大、中大等校園內仍有大批學生據守街壘，據路透社報道，學生囤積了食品、燃料、磚頭和一些自制武器，准備與警方對峙。

而警方則指責有「暴徒」將大學變成"武器庫、兵工廠"，稱這種行為"與恐怖主義又走近一步"。警方收到中大職員反映，校內藏有大量汽油彈，弓箭及巨型彈射器，在理工大學及浸會大學，有人練習及使用能致命的弓箭。

習近平表態

11月14日，正在巴西訪問的中國國家主席習近平也就香港問題表態。據新華社報道，習近平是在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一次會晤期間，對當前香港局勢表明立場的。

習近平稱，香港持續发生的"激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰'一國兩制'原則底線。他強調，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務，並表示將"堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子"。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

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