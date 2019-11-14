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旅港返台就學 台生、家長仍觀望

2019-11-14 23:48聯合報 記者張錦弘陳嘉寧章凱閎許依晨／連線報導

教育部昨天已成立在港台生協處專案小組，派人到桃園機場，協助返國台生。 圖／教育部...
教育部昨天已成立在港台生協處專案小組，派人到桃園機場，協助返國台生。 圖／教育部提供
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近日陸續已有過半留學香港的台生返台，雖然國內各大學祭出措施搶才，但多數台生仍觀望。像有大三生已在香港找到高薪工作，根本暫不會考慮返台；當初錄取台大、保留學籍的大一、大二生，較有可能改念台大，但也要校方祭出足夠誘因才可能。

香港中文大學張姓學生家長說，日前看到反送中延燒進校園新聞，立刻打電話要女兒返台，直到飛機落地，看女兒走進入境大廳，心中石頭才放下。女兒是否返港完成學業，會再與家人商量。

就讀香港城市大學財經系二年級的陳姓學生，昨獨自搭乘飛機返台，接機的父親表示，去年考慮香港的教學與未來發展不錯，小孩也想到海外闖闖看，才決定赴港就學。起初感覺還不錯，也可學到東西，沒想到才過一年，整體環境卻差異很大。

目前，台生在香港就讀大學的數量以中文大學三○三名最多，第二是香港科技大學一八○人，其次為香港理工大學一六七人、香港大學一六六人、香港城市大學一四九人，其他則分別在香港浸會大學、香港教育大學等學校就讀。

反送中香港禁蒙面法

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