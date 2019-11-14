旅港返台就學 台生、家長仍觀望

教育部昨天已成立在港台生協處專案小組，派人到桃園機場，協助返國台生。 圖／教育部提供 分享 facebook

近日陸續已有過半留學香港的台生返台，雖然國內各大學祭出措施搶才，但多數台生仍觀望。像有大三生已在香港找到高薪工作，根本暫不會考慮返台；當初錄取台大、保留學籍的大一、大二生，較有可能改念台大，但也要校方祭出足夠誘因才可能。

香港中文大學張姓學生家長說，日前看到反送中延燒進校園新聞，立刻打電話要女兒返台，直到飛機落地，看女兒走進入境大廳，心中石頭才放下。女兒是否返港完成學業，會再與家人商量。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

就讀香港城市大學財經系二年級的陳姓學生，昨獨自搭乘飛機返台，接機的父親表示，去年考慮香港的教學與未來發展不錯，小孩也想到海外闖闖看，才決定赴港就學。起初感覺還不錯，也可學到東西，沒想到才過一年，整體環境卻差異很大。

目前，台生在香港就讀大學的數量以中文大學三○三名最多，第二是香港科技大學一八○人，其次為香港理工大學一六七人、香港大學一六六人、香港城市大學一四九人，其他則分別在香港浸會大學、香港教育大學等學校就讀。