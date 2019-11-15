港府否認實施宵禁 增設百人特務警止暴

2019-11-15 00:11 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



港府高官周三深夜開會，決定增設約百人「特務警察」止暴制亂。 （歐新社） 分享 facebook

香港混亂狀態昨進入第四天，示威者持續堵路進行抗爭。港府高官周三深夜開會，討論多方「止暴制亂」措施，唯一作出決定實施的是增設約百人的「特務警察」。建制派回勇動員，並要求港府設立「止暴協調中心」。

香港特首林鄭月娥周三深夜在禮賓府召集會議，會議一直開到半夜才散。昨晨香港網路傳言，港府將在周六引用緊急法，開始實施宵禁，港府昨晚鄭重否認。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

建制派核心人物、身任大陸全國人大常委的譚耀宗，昨表示支持任何能止暴制亂的辦法，包括委任特別任務警察，但質疑實行宵禁的效用。譚耀宗認為，實施宵禁的效用，得視乎人手是否足夠，但香港警力不足，相信沒能力做到。

法律界立法會議員郭榮鏗說，可能可以根據公安條例宣布宵禁，但他不認同要這樣做。

在香港立法會，港府政務司長張建宗迴避宵禁之說，只說周三晚開的是普通會議，因為大家忙才晚上開會，沒有特別的意思。

張建宗強調港府有憲制地位和責任，沒有半點動搖管治意志。他稱，港府問責團隊上下一心，希望大家多給政府空間和時間。特首林鄭月娥服務香港的心不變，希望大家不要再糾纏林鄭月娥是否要辭職。

他稱香港多個星期前氣氛還好，但近期又走進死胡同，情況急轉直下，完全是無政府狀態。目前約有一百名懲教署人員願擔任特別職務警察，協助警方押解和守衛工作，警方亦重新招聘逾一千名退休警員，增加人手。

香港建派政黨民建聯主席李慧琼，昨早會見林鄭月娥，其後對媒體稱已要求政府成立「止暴協調中心」。與之同時，建制派已開始動員。