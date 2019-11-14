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《環時》引述消息人士指出 香港周末或實施宵禁

2019-11-14 16:31聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

香港反送中風波持續至今，多區發生暴力衝突。中共官媒《環球時報》今日在官方twitter發布消息，引述消息人士指預計香港本周末實施宵禁。但不久後文章被撤下。

香港Now新聞台下午三時許發出聲明，網上謠傳本台消息指政府將實施宵禁令，本台現嚴正聲明，並無作出相關報道，特此澄清。中共黨媒環球時報的官方推文，於今天下午三時五十五分下架這篇文章。

中共黨媒環球時報的官方推文，今天下午三時五十五分下架。圖翻攝自twitter
中共黨媒環球時報的官方推文，今天下午三時五十五分下架。圖翻攝自twitter
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中共官媒《環球時報》今日在官方twitter發布消息。圖翻攝自twitter
中共官媒《環球時報》今日在官方twitter發布消息。圖翻攝自twitter
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反送中香港宵禁

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