上百名陸生上傳個人證件撐港生：自由不死 中共必亡

2019-11-14 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



香港抗爭衝突愈演愈烈，日前大批港警強行進入香港中文大學鎮壓，朝學生發射大量催淚彈和橡膠子彈，校園淪為末日戰場。消息傳出後，不少大陸學生上傳自己的學生證，在網路上聲援港生。也有復旦大學畢業生寫下「自由不死，中共必亡」。

中國論壇「品蔥」近日有網友發起「大陸（全球）學校支持中大、城大」，引發上百名海內外中國大陸學生、畢業校友響應，上傳自己的學生證、學籍證明或畢業證書等，其中包括北京大學、四川大學、浙江大學、哈爾濱工業大學等校學生或畢業生，留下「中大、城大加油」字句。

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也有陸生刻意用左手寫字留言，且留言解釋：「左手寫的，防止被國安拉清單（被點名）。」還有一位復旦大學畢業生寫下：「自由不死，中共必亡，加油！」

除了陸生及世界各地的學生外，也有大陸人民亮出身分證和中共黨員徽章，支持香港人追求正義及自由的決心，寫下「作為一個經歷64的人很感動，孩子們，我為中國有你們這樣的年輕人而驕傲」。

上百名大陸學生上傳自己的個人證件，在網路上聲援港生。 圖擷自 中國大陸論壇「品蔥」 分享 facebook