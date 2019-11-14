林鄭急謀對策 傳宵禁成選項 政務司長稱只是例行會議
香港局勢自周一起再次急劇升溫，北京與港府急謀對策，特首林鄭月娥於昨晚突然急召一眾司局長上禮賓府，據悉，緊急會議上曾商討實施宵禁令，以進一步壓縮上街示威者的人數，讓防暴警更易執法。暫未知最後拍板方案為何。
據香港01報導，林鄭昨晚召集官員至禮賓府會談，一度傳出港府考慮頒布宵禁或戒嚴，以及取消本月24日的區議會選舉。彭博資訊引述香港電台的報導表示，政務司長張建宗說，周三晚間舉行的是例行會議。
張建宗說，昨晚政府高層只是舉行普通會議，沒有特別意義，只是大家忙碌，需要較晚會面，政府希望找到出路紓緩形勢。
香港01報導，早在10月初，一度傳出政府研推宵禁令，但當時港府只在備用階段，無意推出此「辣招」，以免動搖國際投資者的信心。直到近日暴力示威不斷擴大，已大大影響到市民的出行、上班上學、甚至人身安全，港府不得不從抽屜中拿出來研究。
報導引述親政府的建制派高層指出，近日香港局勢持續升溫，北京已重新部署，港府昨晚召開緊急會議與此有關，也可能商討再出「重招」。
香港電台報導，全國人大常委譚耀宗表示，不清楚會議討論內容，支持任何能止暴制亂的辦法，但他質疑如果政府人手不足，都無能力執行宵禁。
至於區議會選舉問題，譚耀宗擔心投票前數日和當日都有混亂，強調政府有責任確保選舉公平公正。
特派員李春╱香港14日電
香港周三續有「三罷」行動，逾半公共交通工具受阻。立法會昨提出緊急口頭質詢，多名民主派議員批評香港警方於示威活動拘捕市民期間，使用過分武力；保安局長李家超卻說，大學不是法外之地，要在政策及裝備盡量令警方「加強效果」。
繼周一的「黎明行動」、周二的「破曉行動」後，周三示威者發起「晨曦行動」，約自早上7時多起，多處出現示威者堵路等行動。運輸署說，由於各處持續有堵路，多區的道路嚴重受阻，其中東鐵線全線暫停服務，西鐵線只提供由紅磡至兆康的列車服務；另外，全港大部分巴士路線也暫停服務。
這天多個地方都有示威，下午浸會大學附近的聯合道，有一批持長槍的防暴警員戒備，有直升機曾經在上空盤旋。在中環德輔道中與畢打街一帶，戴口罩或蒙面的市民不時高叫「解散警隊」等口號。
立法會周三臨時修改會議議程，就立即平息民憤的緊急措施提出急切口頭質詢；多名民主派議員批評香港警方使用過分武力。
李家超回應稱，民主派議員說法不反映事實，目前香港需要從三方面協助止暴制亂，包括確保警方嚴正執法，資源、政策及裝備要盡量令警方加強效果，亦希望盡快有權威的法庭裁決，令社會有明確訊息，同時增加警隊人手，包括招募退休警員。
保安局長李家超回應昨晚中大衝突指，香港任何地方都受法律規管，無任何地方是法外之地，包括大學，如果有犯法行為，警方有法定責任採取行動，他希望大學可以回歸成為教育的地方。
政務司長張建宗在立法會回應質詢時說，監警會正竭力爭取在明年初，就警方執法的主動審視提交初步報告，報告將會包括七二一元朗襲擊事件等案件，等待局勢稍為平靜後，亦會繼續籌組專家小組獨立研究社會深層次矛盾，但目前首要工作仍是止暴制亂。
6宗教領袖籲警克制
香港六名宗教領袖昨聯合呼籲，關注示威暴力升級，指警方執法應克制。聲明說，任何人不應鼓吹以暴力及破壞行為爭取訴求，各方應避免更多人受傷害。政府應該積極考慮不同的方法紓解民怨，以求盡快平息社會動亂。香港人應團結，向暴力說「不」，近日的暴力事件，同港人向來以和平共融的價值觀背道而馳，期盼大眾以善克服仇恨，讓香港重回和平軌道。
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