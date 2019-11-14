京官赴港宣講喊卡 傳北京對港有新部署
2019-11-14 13:48世界日報 綜合報導
國務院港澳辦主任張曉明原訂15日赴香港擔任宣講會主講，詳細解讀19屆四中全會的內容及精神。不過，據消息指出，北京方面13日通知港府取消行程。接近北京的人士估計，張曉明取消宣講會，可能是北京對港最新亂局有重新部署，料稍後會有新招出台。
港府發言人回覆香港01查詢稱，港府不會於本周就四中全會的「決定」舉辦宣講會。
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一名接近北京消息人士透露，張曉明取消宣講會有多方面考慮，包括近兩日香港出現嚴重的示威衝突，市面一片混亂，政府各部門疲於奔命，忙於處理及應對有關情況，故他們未必有時間出席宣講會。
不過，該消息人士強調，張曉明不出席宣講會不代表害怕局勢火上加油，「因為四中全會港澳部分的精神，就是針對應付香港局勢，北京會把所有可有的權力都用盡，所以張曉明沒理由因香港現在的示威情況而退縮。」據其了解，北京就香港近兩日的示威衝突升級作重新部署，預料未來會有新招出台，應付香港最新局勢。
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