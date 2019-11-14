港府留錢 規畫為富人減稅

2019-11-14 13:50 世界日報 綜合報導



香港暴力抗爭衝突不斷升高，持續的抗爭活動也引發資本外流。 美聯社 分享 facebook

香港暴力抗爭衝突不斷升高，持續的抗爭活動也引發資本外流，為避免演變成大規模資本外逃，港府據傳已向私人銀行和家族辦公室提供減稅等優惠措施，以支撐當地規模達1.5兆美元的財富管理產業。

彭博資訊報導，香港各大銀行紛紛提高人員警戒級別，法國巴黎銀行、滙豐、德銀與摩根大通等外商銀行，都提醒員工注意上下班的安全，鼓勵員工儘可能遠距工作，甚至可因「情況變化」而靈活安排、自行決定行程。

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日經新聞則報導，因擔心資本外流，港府和金管局等監管機構未來三個月將大力宣傳現行的優惠政策，例如剛修改的利益稅規則，並徵詢投資人對其他優惠措施的意見，包括額外減稅、簡化監管、推動香港與中國跨境財富管理產業等。

香港已開始出現資本外流跡象。據金管局，港幣計價的存款8月下滑1.6%，且為2018年5月來最大單月跌幅。高盛推估，今年9月香港外流資本多達40億美元。

隨著抗爭活動升溫、當地商用不動產價格下滑，香港富豪變得日益不安，過去四個月向家族辦公室和私人銀行諮詢次數已增加。

據這些家族辦公室和私人銀行透露，客戶對開設海外銀行帳戶的興趣明顯升高，一些客戶甚至有意把三分之一流動資產存至海外。

瑞銀、瑞士信貸等私人銀行表示，開設離岸帳戶的客戶數量也持續增加，開設帳戶地點以新加坡、倫敦、蘇黎世等處最多。