直升機飛過示威者留守中大 全港外籍生緊急離港

2019-11-14 13:51 世界日報 香港14日電



中大二號橋 示威者仍留守直升機不斷飛過 美聯社 分享 facebook

前日香港警方與學生數度衝突的中大二號橋，昨天早上仍有逾百示威者留守，主要是中大學生，也有來自其他大專院校的學生甚至中學生。他們用焚毀的私家車及竹枝在天橋設置路障，又派人站在高處放哨看警察是否再來。全日都有中大校友和普通市民，到中大送水送食物送衣物給示威學生。

中大的校門都有黑衣示威者把守，有時會檢查出入者的物品。在中大大埔公路出入口，設有物資站專門接收市民送去的物資，警察昨天沒有出現在中大周邊，但在中大上空不斷有直升機飛過。

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保安局長李家超在立法會說，昨天有暴徒霸占中文大學通往科學園的二號橋，向高速公路投擲雜物，警方需要控制橋面，確保再無人投擲物品，但期間被人投擲磚塊及超過200個汽油彈。港警承認，昨日共發射了1567枚催淚彈、1312枚橡膠彈及380顆布袋彈。

教育界立法會議員葉建源批評警方攻入大學校園，說中大內一共檢獲2356枚催淚彈彈殼，是將學校變成戰場。

香港新聞組╱香港14日電

香港連日騷動，除台灣與中國大陸學生陸續撤離，本報系聯合報報導，有學校傳訊息給外籍生，要外籍生先離港，剩下課程改採遠距教學。

歐美等其他國家同學，很早就接到各國政府訊息，希望他們盡速離港，大部分的歐美國家學生12日就離港。

歐盟對外事務部回應媒體，由於中大有錄取歐洲學生，歐盟駐香港辦事處正密切關注情勢，並與歐盟成員國駐港外交代表保持聯繫。

另據內地觀察者網報導，一批蒙面黑衣人闖入城市大學校長的辦公室大肆破壞，又扔雜物攔路，在宿舍噴漆。上述事件之後，有消息稱城大向校內住宿學生發送郵件，建議學生「逃離當前局面」幾天，尋找就近的臨時住所。