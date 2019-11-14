中文大學有香港霍格華茲美名 「中大人」張曼娟不捨：心痛如絞

2019-11-14 15:43 聯合新聞網 綜合報導



攝於11月12日，香港中文大學。 圖／路透社 分享 facebook

近期香港反送中持續延燒，港警因「三罷抗爭」從12日開始紛紛進入多所大學進行圍攻，其中以香港中文大學的衝突最為嚴重，被大專學界稱為「魔警屠城」。

中大校長遭催淚彈擊中 多處設施損毀緊急宣布「學期結束」

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港警在中大校園內狂射催淚彈和橡膠子彈，並出動水炮車驅趕學生，有網友表示在現場撿到2000多顆的催淚彈殼，連校長段崇智在調停時也遭催淚彈擊中。

事後中大學生會長蘇浚鋒向法院申請禁制令，打算禁止警方隨意進入校園，但遭駁回，而警方也在13日的記者會上表示在中大的行動目的在保護吐露港公路，並無意進入校園其他地方。

由於事態嚴重加上學校多處設施也已嚴重損壞，中大13日晚間宣布本學期「即時結束」、課程「即時取消」，並持續到明年1月6日下學期才開始。

12日上午在香港中大，一早就有抗爭者從學校裡抬出足球門做為路障，並且在中大通往科學園的「二號橋」周邊，與鎮暴警察互相對峙。 圖／路透社 分享 facebook

中大宣布本學期「即時結束」、課程「即時取消」。 圖／法新社 分享 facebook

世界排名前100的「香港霍格華茲」

香港中文大學位在香港沙田馬料水，是香港第一所研究性大學，也是一所「書院制」大學，校內的全日制本科生和職員都有其所屬學院，總共有9所書院，包括創校前成立的崇基學院、新亞書院和聯合書院；1986年創立的逸夫書院；2006到2007年增加的晨興書院、善衡書院、敬文書院、伍宜孫書院與和聲書院。

而中大也在1967年獲得英國倫敦的英國紋章院（College of Arms）所授予的紋章，是香港第一所正式獲得完整紋章的大學，該紋章與現在的中大校徽大致相似，只是校徽多了兩旁的青色護盾獸麒麟，另外在官方典禮常出現的大學權杖也讓中大多了一分魔法氣息，而這些特徵也使中大有「香港霍格華茲」的稱號。

香港中文大學的紋章和權杖。圖擷自 維基百科 、 「中大百寶箱 CUHK Trove」臉書 分享 facebook

中大起源於清朝中期到民國初年期間在大陸地區成立的教會大學和私人大學，其組成書院和創立人都是中華民國政府遷台時流亡香港的著名學者，因此該校也是香港歷史最久遠的高等學府。

中大有許多校友、教授及研究人員獲得過諾貝爾獎等國際獎項，在香港教育下歷年來產生的諾貝爾獎等級學者中有67%來自中大的校友和教授，其中中國第一個諾貝爾獎得主物理學家楊振寧就是中大的物理系物理學教授，1956年時與李政道共同提出宇稱不守恆理論，獲得1957年諾貝爾物理學獎。

在世界大學排名上中大也在100名以內，2020年泰晤士高等教育世界大學排名中，香港中文大學世界排名第57名，比香港大學世界排名第35名低，而中大在Quacquarelli Symonds（QS）2020世界大學排名中則是第46名，比台灣大學世界排名第69名來得高。

香港中文大學原是一所優美的依海校園，如今卻因警察與學生對立而不得寧靜。圖擷自 YouTube 分享 facebook

「國際化、交換機會多」台生前往香港就讀

在香港中文大學爆發衝突後，台灣教育部與陸委會也立即確定了在港台生的狀況，其中確立了有1021位在港台生，而有303人在香港中文大學就讀，事實上在2019和2020學年度中，台生在香港就讀大學的數量以中文大學最多，第二名則是香港科技大學有180位台生，其次才是香港理工大學167位和香港大學的166位。

多數台生前往香港就讀大學的理由，包括香港國際化環境採取英文授課、提供許多實習交換或雙學位機會，且香港大學申請較容易，只需提供學測成績、英文證明，加上面試，也提供給台生不少獎學金，而香港中文大學則是香港唯一提供國際生保障住宿的學校，因此吸引多數台生進入。

曾在香港中文大學教書的知名作家張曼娟昨在臉書發文，表示自己是中大人，在那裡建立了很多自信，獲得很多愛，見到這種場景她感到心痛如絞，她寫道「警察武裝攻入校園，拒絕與校長協商，甚至對校長等人發射催淚彈，我睡不著，卻在噩夢中，醒不過來。那種無力感與愛莫能助的哀傷，啃噬著我的心。我一邊流淚，一邊讀詩。」

12日香港破曉行動，抗爭者與香港中文大學學生同步發起「#突襲二號橋行動」，在中大二號橋設置路障阻塞交通。 圖／法新社 分享 facebook

12日，香港中文大學。 圖／路透社 分享 facebook