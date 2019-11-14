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抗爭急劇升溫！林鄭急召內閣謀對策 傳宵禁、提升武力成選項

2019-11-14 10:22香港01 撰文/沙半山

香港局勢自周一起再次急劇升溫，北京與港府急謀對策，隨時改寫局勢走向。特首林鄭月娥於13日晚突然急召一眾司局長上禮賓府，據悉，緊急會議上曾商討實施宵禁令，以進一步壓縮上街示威者的人數，讓防暴警更易執法。暫未知最後拍板方案為何。

倘政府實施宵禁令，毋須動用緊急法，甚至不需要重新立法，事關在現行法例下，特首如信納為了公共秩序而有需要，便可根據《公安條例》第 31 條，藉宵禁令指示每位人士在指明地區及時間留在戶內，並持續生效。任何人違反宵禁令規定即屬違法，一經定罪可監禁兩年。

消息指，早在10月初，一度傳出政府研推宵禁令，但當時港府只在備用階段，無意推出此「辣招」，以免動搖國際投資者的信心，質疑香港是否仍是社會穩定及安全的投資地。直到近日暴力示威持續不斷，已大大影響到市民的出行、上班上學，甚至人身安全也成疑，港府不得不從抽屜中拿出來研究。

巧合的是，政府對實施宵禁令的最大顧慮，是「嚇怕」國際投資者，而《日經亞洲評論》13日引述消息人士報道，由於擔憂香港有大規模資本流出，港府正向私人銀行和家族基金辦公室提供一系列激勵措施，當中包括減稅。

《香港01》暫未確知13日晚禮賓府緊急會議的最終結論。

傳政府商討實施宵禁，以減示威人數。（香港01資料圖片）
傳政府商討實施宵禁，以減示威人數。（香港01資料圖片）
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對於林鄭急召司局長開緊急會議，外間流傳可能還商討過「警方提升武力」及「取消區議會選舉」兩招。

據建制派人士指，北京近日仍在為區選大力動員，以及研究選舉策略，不似會取消區選，「當然，現在時局變得太快，沒有人能說得準」。

對於提升警方武力應對暴力示威者，其中一個講法，是容許防暴警更多使用橡膠子彈，這樣便縱使警員人數不多，亦可對付大量示威者。

延伸閱讀：

【逃犯條例】林鄭突召司局長上禮賓府緊急開會　料應對最新局勢

日經：港府有意推出稅項優惠　以留住私銀及家族基金資金

文章授權轉載自《香港01》

反送中香港林鄭月娥

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