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屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

警署遇襲射催淚彈驅散 警疑擊中15歲少年頭破血流未脫險境

2019-11-14 07:28香港01 撰文／凌逸德

天水圍警署被縱火。香港01
天水圍警署被縱火。香港01
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天水圍13日晚上爆發示威。大批示威者包圍天水圍警署，向前後門掟汽油彈，警署被燒至嚴重熏黑。警方在警署施放催淚彈驅散時，據稱一名15歲少年疑被催淚彈擊中頭部，失去意識，顱骨骨折。據協助傷者的社工指出，受傷少年送院後立即接受緊急手術，現時在深切治療部留醫，情況危殆。

晚上9時許，天水圍警署外有大批示威者聚集，他們包圍警署不斷投擲汽油彈，警署的前門及後門火光熊熊。現場所見，警署封上圍板，嚴重熏黑，警員不能從正門進出，有警員透露，擔心警署廁所亦被焚毀不能如廁。

天水圍警署被燒至熏黑。（黃廸雯攝）
天水圍警署被燒至熏黑。（黃廸雯攝）
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傳另有一名女子受傷

約10時許，防暴警在天水圍警署天台施放催淚彈作出驅散，銳武裝甲車亦出動到場。據現場目擊者稱，嘉湖新北江商場當時有多枚催淚彈從天而降，示威者四處閃避，其中一名男子走避期間，疑被催淚彈擊中頭部，他當時頭破血流，失去意識，由義務急救員抬走。網上有傳傷者年約15歲，顱骨骨折。另亦有傳一名15歲傷女子受傷。

疑頭部中催淚彈少年命危　留醫深切治療部

疑頭部中催淚彈昏迷的少年，由救護車送往屯門醫院搶救，其家人已抵達醫院了解情況。據協助傷者基督教信義會香港信義會社工竺永洪指出，該名15歲,少年姓傅，家住天水圍，亦在區內就讀中學。他稱，事發當時，其他社工發現少年已倒在地上，故未能得知事發經過，期望警方盡快交代事件。此外，亦暫未知事發時少年身處新北江商場門口，是參與示威抑或純粹經過。

他指，少年送院時昏迷不醒，經4小時的緊急手術後，已清除腦部瘀血及顱內壓力，現時仍待甦醒。少年現時在深切治療部留醫，情況危殆，仍未脫離危險期。至於會否向警方追究，他引述家屬指，現階段希望待傷者康復，隨後再作決定。

延伸閱讀：

【11.13‧新界全日總覽】示威者元朗破壞輕鐵軌、商店　防暴到場

【禁蒙面法】傳青年遭警棍傷頭　消息指27歲男子腦出血　留醫ICU

文章授權轉載自《香港01》

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