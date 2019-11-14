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香港人權與民主法案 美：會推立法

2019-11-14 00:04聯合報 華盛頓記者張加／十二日電

香港近日再陷混亂，九龍塘又一城商場中庭的巨型聖誕樹十三日再度遭人縱火。 （歐新社...
香港近日再陷混亂，九龍塘又一城商場中庭的巨型聖誕樹十三日再度遭人縱火。 （歐新社）
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美國聯邦參議院外委會主席芮胥（Jim Risch）十二日在華府一場活動談及香港情勢指出，美國國會密切關注香港情勢，會推進「香港人權與民主法案」立法進程。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）十二日邀芮胥談美國、中國與歐洲關係，被問及參院何時表決「香港人權與民主法案」，以及法案進程是否端看美中貿易談判進展時，芮胥表示，法案進程絕非取決於美中貿易談判。

至於法案何時納入參院表決議程，芮胥說，他身為「香港人權與民主法案」共同提案人之一，堅定支持這項法案，希望能夠推進，十三日將舉行會議，試圖安排議程。世界需要看到美國挺身而出，美國與香港的人民站在一起。

芮胥會後受訪表示，美國國會非常密切關注香港情勢，對在香港發生的各種事件感到不安；香港人民竭盡所能行使自身權利與人權，獲得許多支持。

反送中香港禁蒙面法

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