聽聽香港市民怎麼說：「我們都心碎了」

2019-11-13 19:06 德國之聲 德國之聲



香港暴力衝突惡化讓習近平的中央領導層中鷹派更得勢 法新社 分享 facebook 在金融區，一位57歲的建築業從業者說：「政府是一個龐大的機器，需要一些時間。我們知道這個機器的一些部件失靈了，但是你應該給與政府一些時間去修好這些零部件。人民已經告訴政府這部機器不工作了。」

這位自稱名叫維春的老伯說，他在金融區有個會議。但是由於公共交通遭到毀壞，所以會議被取消了。他說：「（抗議者）提出的5大訴求不可能實現。沒有討價還價的余地。」他還說今年6月他也曾參加過抗議示威，但是現在已經不再支持那些示威者。

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他說：「對於一些想做出改變的人，他們加強了自己的行動。但是對於多數人來說這是不可接受的。他們有表達自己觀點的自由，但是如果他們采取行動，也需要對破壞行為負責並為此承擔後果。」

在房地產行業工作的25歲的劉先生在提到街頭的抗議者時說：「我不會說暴力行為是對的，但是他們所追求的價值觀永遠都是對的。」劉先生戴著一個深色口罩。他說：「因為根源還沒有得到解決，政府不回應（抗議者的）訴求，所以人們通過暴力升級的方式引起政府的注意。」劉先生連續兩天都參加了午間的抗議集會。

他說：「最大的問題是設立獨立調查委員會對警方使用的暴力展開調查。只要政府不回應這些訴求，暴力就不會結束，而且會繼續升級。」他認為擺在香港面前的有兩條路：「港府動用緊急狀態法結束街頭暴力，例如采取宵禁。但是我覺得這種可能性不大，因為這種做法太極端了，會受到西方國家的譴責。香港始終還都是一個國際型大都市。第二種可能性就是港府最終屈服。」

一位63歲的羅姓市民說：「我是哭著看電視裡播放的香港大學裡發生的那一切。我們現在是既沒有希望又很無助。英國人不給我們民主，但是我們至少還有自由。我們需要來自世界其它國家和地區的幫助。」

來自內地已經在香港居住了7年的市民Panda說：「香港屬於中國，這些人不需要害怕。你看了昨天晚上香港的大學裡發生什麼了嗎？我有一些朋友已經離開香港返回深圳了。這裡發生的一切都太瘋狂了。」

32歲的銷售人員米歇爾說：「這真的讓人很難過。這傷害的不只是香港的經濟，同時也讓每個香港人心碎。這會讓我們一生都感到恐懼，時間也不會改變這一點。」

路透社的記者又去了九龍。一位在保險行業工作的42歲的女性說：「我真的很傷心看到我的城市變成這番模樣。看看周圍的人，他們是那麼的憤怒。港鐵站裡有那麼多的孩子，你看到有人朝著他們喊嗎？他們都是朝著港鐵的工作人員喊。每個人都神經緊張，沒有人再保持理性。但是如果你看到交警開槍射向一個學生，這怎麼可能是合理的呢？我希望全世界都知道，是林鄭月娥毀了這座城市，香港警察的行為就像中國警察一樣。」

這位名叫阿列克桑德拉的女性身穿黑色長裙、白色T恤，臉上戴著醫用口罩。

她說：「我在這裡長大。我已經在一家公司工作了快20年。我從來沒有曠過工。但是這星期已經有兩次我沒辦法去上班。我有兩個孩子，他們不能去學校。我一直擔心他們會被逮捕。我沒有參加抗議活動，因為我太老了。但是你在電視裡會看到，警察去毆打那些孩子，那些香港的孩子。這還有天理嗎？他們的訴求有什麼錯嗎？我們都想生活恢復常態，但是如果政府不傾聽香港人的訴求，他們又怎麼能（恢復社會秩序）呢？已經持續5個月了，他們根本不在乎。」

29歲的前台工作人員婭妮特說：「我是要去旺角。就算我到了那裡，那裡也是世界催淚彈之都。我還能回得來嗎？我先生在家工作，可是我是公司前台，我能在家辦公嗎？我能嗎？」

她說：「我們有三個人倒班，但是另外兩個人住得離公司很近。我現在很擔心工作是不是還能保得住。他們知道不是我的錯，但是總不能老讓同事替我的班。我該指責什麼人嗎？我要指責的是港鐵。香港政府向讓所有人都去反對上街的學生和抗議者。但是如果他們傾聽抗議者的訴求，就什麼事都不會發生了。」

洪沙/李魚（路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】