親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

聽聽香港市民怎麼說：「我們都心碎了」

2019-11-13 19:06德國之聲 德國之聲

香港暴力衝突惡化讓習近平的中央領導層中鷹派更得勢 法新社
香港暴力衝突惡化讓習近平的中央領導層中鷹派更得勢 法新社
分享
在金融區，一位57歲的建築業從業者說：「政府是一個龐大的機器，需要一些時間。我們知道這個機器的一些部件失靈了，但是你應該給與政府一些時間去修好這些零部件。人民已經告訴政府這部機器不工作了。」

這位自稱名叫維春的老伯說，他在金融區有個會議。但是由於公共交通遭到毀壞，所以會議被取消了。他說：「（抗議者）提出的5大訴求不可能實現。沒有討價還價的余地。」他還說今年6月他也曾參加過抗議示威，但是現在已經不再支持那些示威者。

他說：「對於一些想做出改變的人，他們加強了自己的行動。但是對於多數人來說這是不可接受的。他們有表達自己觀點的自由，但是如果他們采取行動，也需要對破壞行為負責並為此承擔後果。」

在房地產行業工作的25歲的劉先生在提到街頭的抗議者時說：「我不會說暴力行為是對的，但是他們所追求的價值觀永遠都是對的。」劉先生戴著一個深色口罩。他說：「因為根源還沒有得到解決，政府不回應（抗議者的）訴求，所以人們通過暴力升級的方式引起政府的注意。」劉先生連續兩天都參加了午間的抗議集會。

他說：「最大的問題是設立獨立調查委員會對警方使用的暴力展開調查。只要政府不回應這些訴求，暴力就不會結束，而且會繼續升級。」他認為擺在香港面前的有兩條路：「港府動用緊急狀態法結束街頭暴力，例如采取宵禁。但是我覺得這種可能性不大，因為這種做法太極端了，會受到西方國家的譴責。香港始終還都是一個國際型大都市。第二種可能性就是港府最終屈服。」

一位63歲的羅姓市民說：「我是哭著看電視裡播放的香港大學裡發生的那一切。我們現在是既沒有希望又很無助。英國人不給我們民主，但是我們至少還有自由。我們需要來自世界其它國家和地區的幫助。」

來自內地已經在香港居住了7年的市民Panda說：「香港屬於中國，這些人不需要害怕。你看了昨天晚上香港的大學裡發生什麼了嗎？我有一些朋友已經離開香港返回深圳了。這裡發生的一切都太瘋狂了。」

32歲的銷售人員米歇爾說：「這真的讓人很難過。這傷害的不只是香港的經濟，同時也讓每個香港人心碎。這會讓我們一生都感到恐懼，時間也不會改變這一點。」

路透社的記者又去了九龍。一位在保險行業工作的42歲的女性說：「我真的很傷心看到我的城市變成這番模樣。看看周圍的人，他們是那麼的憤怒。港鐵站裡有那麼多的孩子，你看到有人朝著他們喊嗎？他們都是朝著港鐵的工作人員喊。每個人都神經緊張，沒有人再保持理性。但是如果你看到交警開槍射向一個學生，這怎麼可能是合理的呢？我希望全世界都知道，是林鄭月娥毀了這座城市，香港警察的行為就像中國警察一樣。」

這位名叫阿列克桑德拉的女性身穿黑色長裙、白色T恤，臉上戴著醫用口罩。

她說：「我在這裡長大。我已經在一家公司工作了快20年。我從來沒有曠過工。但是這星期已經有兩次我沒辦法去上班。我有兩個孩子，他們不能去學校。我一直擔心他們會被逮捕。我沒有參加抗議活動，因為我太老了。但是你在電視裡會看到，警察去毆打那些孩子，那些香港的孩子。這還有天理嗎？他們的訴求有什麼錯嗎？我們都想生活恢復常態，但是如果政府不傾聽香港人的訴求，他們又怎麼能（恢復社會秩序）呢？已經持續5個月了，他們根本不在乎。」

29歲的前台工作人員婭妮特說：「我是要去旺角。就算我到了那裡，那裡也是世界催淚彈之都。我還能回得來嗎？我先生在家工作，可是我是公司前台，我能在家辦公嗎？我能嗎？」

她說：「我們有三個人倒班，但是另外兩個人住得離公司很近。我現在很擔心工作是不是還能保得住。他們知道不是我的錯，但是總不能老讓同事替我的班。我該指責什麼人嗎？我要指責的是港鐵。香港政府向讓所有人都去反對上街的學生和抗議者。但是如果他們傾聽抗議者的訴求，就什麼事都不會發生了。」

洪沙/李魚（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

2019-11-13 19:03

反送中大學校園成戰場 華航今晚緊急載81名台生返台

2019-11-13 18:10

金融時報社論：港府已失去政權合法性

2019-11-13 14:57

港大學烽火連天 台灣學生號召連署譴責港警武力行為

2019-11-13 16:35

安全考量 香港教育局宣布14日全港停課

2019-11-13 14:46

台生急撤！香港理工大學等多所學校台生也陸續回台

2019-11-13 18:54

香港中大擬提前結束本學期 浸大即起停課

2019-11-13 18:18

關注香港 美國會推動「香港人權與民主法案」立法

2019-11-13 18:16

香港暴力升級 BBC：港府正把政治問題變成社會問題

2019-11-13 18:15

香港暴力惡化 港學者預測：習近平將收緊管控

2019-11-13 18:11

會有小六四？港評論家憂：示威年輕人結局可能很悲慘

2019-11-13 18:10

港警攻校園、港民大攬炒、香港的未來 只剩兩條路？

2019-11-13 18:08

港警進入香港大學 馬英九：非常擔心 要尊重校園自主

2019-11-13 17:32

香港校園成戰場 陸委會籲港府和各校確保台生安全

2019-11-13 16:42

香港暴力升級  美議員促參議院就香港法案表決

2019-11-13 16:31

港警強闖中大 大專學界發聲明：魔警屠城

2019-11-13 16:17

港警催淚彈轟城大 傳下令「射擊頭部」

2019-11-13 16:16

影／美參院外委會主席：國會密切關注香港情勢

2019-11-13 14:26

校園變戰場！港中大申請禁制令 警無搜查令禁入

2019-11-13 13:59

香港警民衝突惡化 林飛帆：六四屠殺翻版

2019-11-13 13:17

蔡總統籲國際社會撐香港 並籲港府「懸崖勒馬」

2019-11-13 13:14

香港大學衝突中像戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

2019-11-13 12:55

中大惡戰，英《金融時報》：港府已失去統治正當性

2019-11-13 12:50

「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離

2019-11-13 12:19

香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡

2019-11-13 11:54

蘇貞昌批港府：用槍捍衛的政權 終會被人民終結

2019-11-13 11:40

陸國台辦要民進黨：縮回伸向香港的黑手

2019-11-13 11:29

校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？

2019-11-13 10:59

香港中大烽火蔓延 港媒稱60餘人受傷

2019-11-13 10:10

美參院推動香港人權與民主法案 今討論法案時程

2019-11-13 09:49

環時：港暴徒肆虐之地離深圳武警部隊車程很短

2019-11-13 09:41

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

2019-11-13 09:14

香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離

2019-11-13 08:45

憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者

2019-11-13 01:17

強闖中大 港大專學界發聲明批魔警屠城

2019-11-13 01:15

港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場

2019-11-13 00:28

民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港

2019-11-13 00:13

港衝突再升／陸開嗆：英美偽善

2019-11-12 23:54

港衝突再升／英憂心：情勢嚴重激化

2019-11-12 23:54
看更多

熱門文章

浙江驚現3公尺怪魚 專家鑑定是一級國寶：已存在2.3億年

2019-11-12 22:04

反送中／中大學生頭部中彈倒地 失去意識

2019-11-12 21:38

香港大學衝突中像戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

2019-11-13 12:55

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

2019-11-13 09:14

中大整晚槍聲不斷 前校長沈祖堯到場與示威者對話

2019-11-12 22:55

香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路

2019-11-12 21:58

安全考量 香港教育局宣布14日全港停課

2019-11-13 14:46

港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場

2019-11-13 00:28

校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？

2019-11-13 10:59

反送中大學校園成戰場 華航今晚緊急載81名台生返台

2019-11-13 18:10

香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離

2019-11-13 08:45

反送中／校園幾乎成戰場！ 香港3所大學宣布明停課

2019-11-12 20:00

衝突再升 香港進入全面攬炒？

2019-11-12 23:54

反送中爆嚴重衝突 駐港代表處今晚助126港中大台生返國

2019-11-13 17:46

香港交通遭嚴重破壞近乎癱瘓 13日可彈性上課、上班

2019-11-13 08:47

獨裁、人權遭大陸刪文 史諾登宣布將公布新書敏感內容

2019-11-12 21:23

「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離

2019-11-13 12:19

民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港

2019-11-13 00:13

國台辦證實：施正屏、蔡金樹、李孟居遭有關部門審查

2019-11-13 11:19

金融時報社論：港府已失去政權合法性

2019-11-13 14:57

港警遭沙田示威者包圍 警員逃離、車被焚毀

2019-11-12 21:00

香港中大老師稱校長段崇智 中催淚彈撤離

2019-11-12 21:33

廁所也能造假！大陸民宿平台暗藏危機

2019-11-12 21:01

港警出動水炮車噴學生 中大示威者擲汽油彈反擊

2019-11-12 22:30

香港中大擬提前結束本學期 浸大即起停課

2019-11-13 18:18

憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者

2019-11-13 01:17

港警於中大發射橡膠子彈 多名學生受傷

2019-11-12 20:36

情勢緊張？深圳共青團宣布 為香港陸生提供7天免費住宿

2019-11-13 10:16

強闖中大 港大專學界發聲明批魔警屠城

2019-11-13 01:15

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

2019-11-13 19:03

陸國台辦：台民航局明確拒絕延長2020春節加班機時間

2019-11-13 11:10

中大校長段崇智與警方談判 建議警方退離

2019-11-12 20:07

香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡

2019-11-13 11:54

施放催淚彈、防暴彈 港警在中環強力清場

2019-11-12 20:29

東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米

2019-11-12 20:24

影／女總裁「下跪洗腳」獎勵員工 網友看傻眼

2019-11-13 14:49

還不起欠款 逾800個中國地方政府列失信被執行人

2019-11-12 21:36

環時：港暴徒肆虐之地離深圳武警部隊車程很短

2019-11-13 09:41

李肇星爆料與哥斯大黎加建交細節 約在墨西哥城談判

2019-11-12 19:54

反送中／入夜抗爭未停歇 港警在畢士打街逮捕多人

2019-11-12 21:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top