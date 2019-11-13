關注香港 美國會推動「香港人權與民主法案」立法
2019-11-13 18:16
世界日報 華盛頓記者張加
／12日電
美國聯邦參議院外委會主席芮胥（Jim Risch）12日在華府一場活動談及香港情勢指出，美國國會密切關注香港情勢，會推動「香港人權與民主法案」立法進程。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）12日邀芮胥談美國、中國與歐洲關係，被問及參院何時表決「香港人權與民主法案」，以及法案進程是否端看美中貿易談判進展時，芮胥先回答第二個問題，表示絕非取決於美中貿易談判。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
至於法案何時納入參院表決議程，芮胥說，參議院正處於艱難時期，各事項進展緩慢；但他身為「香港人權與民主法案」共同提案人之一，堅定支持這項法案，希望能夠推進，明日（13日）將舉行會議，試圖安排議程。
「世界需要看到美國挺身而出，美國與香港人民站在一起。」芮胥說
他會後受訪表示，美國國會非常密切關注香港情勢，對於在香港發生的各種事件感到不安；香港人民竭盡所能行使自身權利與人權，獲得許多支持。
芮胥於會中發表演說時，稱中國是美國與歐洲共同利益的最重大挑戰；在中方遵守法治與國際規則，以及遵守其支持自由、公平與開放的國際體制之前，美國與歐洲須與中競爭。
芮胥指出，面對中國這個美歐的共同挑戰，不該把經濟利益置於政治與安全問題之前，這就是為何美國強烈反對歐洲國家允許華為競爭建立5G網絡；芮胥說，若有一定數量的盟邦允許華為加入，他擔心北約（NATO）內部的情報共享將受到不利影響。
根據路透報導，芮胥13日將與參議員魯比歐（Marco Rubio）、參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）開會討論能否將「香港人權與民主法案」排入參議院表決議程。
眾議院全院10月15日表決通過「香港人權與民主法案」，參議院外委會則已於9月底通過，須參、眾兩院通過並協調一致版本後，才會交由總統簽署。
留言