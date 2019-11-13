香港暴力升級 BBC：港府正把政治問題變成社會問題

2019-11-13 18:15 世界日報 香港新聞組／香港12日電



香港示威 警方開槍與示威者燒人縱火，各方反應突顯的不同極端 各取所需 法新社 分享 facebook 香港示威活動自周末以來升級，先是有警員以實彈向示威者開槍，後又有示威者向持不同意見市民潑易燃液體點火，接著又是香港警察強攻香港中文大學，使中大淪為戰場，但各方反應卻截然不同，顯現出「同溫層」效應，各方選擇性為其擁護的立場站邊，事實難以呈現。

英國廣播公司(BBC)中文網整理各方反應凸顯的立場指出，香港政府正在把政治問題轉化成社會秩序問題，並試圖通過警方來解決政治危機。

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針對示威者堵塞交通和打、砸、搶、燒的行為，香港特首林鄭月娥批評廣泛的暴力行為須受全社會譴責，並強調暴力示威行為不會得逞；但香港民主和建制派議員則把批評的對象放在警方，指警方槍擊事件讓人「極其震驚」，並譴責警方使用過度武力。

對此，多名建制派議員狠批「煽暴派」通過歪曲事實、美化暴力的文宣迷惑年輕人，煽動仇恨，甚至不假思索就做出違法行為，以利用他們達到一己的政治陰謀，並稱「煽暴派」須為學生被捕以至受傷負起全部責任。

許多香港示威者在常用的網路平台「連登」討論示威者放火燒人是否過分：逾5000人認為不過分，有人稱這是「個別事件」，其中多個留言將原因指向示威者曾多次遭警方攻擊及政府迴避訴求等；但也有300多人認為過分。有人稱：「若不尊重生命，就和警察沒有分別」。

國際上也出現對示威者暴力行為的質疑聲，「德國之聲」的訪談節目「Conflict Zone」訪問香港大專界國際事務代表團發言人邵嵐，就對於示威者的暴力行徑提出質疑，不過邵嵐仍堅定認為抗議者的破壞行動是有原因的，不認為示威者失控。