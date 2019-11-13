香港暴力惡化 港學者預測：習近平將收緊管控

2019-11-13 18:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合12日電



香港暴力衝突惡化讓習近平的中央領導層中鷹派更得勢 美聯社 分享 facebook 彭博(Bloomberg News)報導，香港暴力衝突惡化，讓中國國家主席習近平的中央領導層鷹派更得勢。

香港民主黨議員林卓廷支持反送中法案遭警方拘捕，上周末連續兩日睡在立法會，等待警方上門拘捕，但警方並未破門；他11日主動赴東區裁判法院應訊，表示「對法庭的尊重」。

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隨著香港警民衝突轉趨激進且暴力，許多人支持民主的群眾擔心民選領袖被捕，且北京當局可能延後24日登場的區議會選舉，甚至繞過香港司法，逕自通過爭議的國安法案。

林卓廷說：「北京的策略很明顯，他們試圖採用強硬措施。」

香港經歷連夜動盪，警方在中環金融重鎮發射催淚瓦斯，驅散阻擋主要道路的示威者；示威群眾放火燒車、從橋上丟東西、扔擲大理石，在路中央堆起輪胎，甚至揮舞弓箭。

香港高級警司江永祥說：「過去兩天來，社會被推向全盤崩潰的邊緣。」

香港衝突暴戾，駭人影片在中國嚴格審查的社群媒體平台流竄，強化北京鷹派手腕。

北京高層12日表示，支持香港政府和警察採取強硬有效的手段，懲治罪犯並恢復社會秩序。

中國國務院港澳辦主任張曉明9日重申，北京將確保只有效忠的官員，能擔任香港高層政治職位，包括特首。

香港中文大學客座教授林和立表示，暴力行徑將讓北京施行宵禁、部署內地公安、實施國安法案，並強化習近平對香港的控制權。

「他們展現的暴力、破壞等等，可能增加北京介入的風險。」林和立說，「與其讓香港政治體系自由化，習近平將會反向操作，收緊管控。」

支持民主陣營的策略辯論可追溯至幾年前，部分人表示，2014年占領運動的靜坐模式，未能取得任何成果；香港特首林鄭月娥6月在數十萬人靜坐抗議呼籲廢除反送中法案時，也不理睬和平抗議群眾。

林鄭月娥11日表示，暴力不會促使她屈從示威訴求，但她早已多次屈服，包括示威者包圍立法會後，廢除引渡法案。

曾任議員的香港人權律師何俊仁說，港警和示威群眾「全面失控」，但坦言使用暴力恐助長當局採取更嚴厲的措施。