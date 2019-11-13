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反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

會有小六四？港評論家憂：示威年輕人結局可能很悲慘

2019-11-13 18:10世界日報 記者羅印／綜合報導

大陸學者：現實將迫北京下決心。 法新社
大陸學者：現實將迫北京下決心。 法新社
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香港反送中怒潮越演越烈，中共當局強硬應對，香港資深時事評論員劉銳紹表示，擔心北京合理化港警暴力，令局勢持續惡化，最終或會在香港製造一場「小六四」，對參與這場運動的年輕人或大學生來說，結局可能非常悲慘。

美國副總統潘斯的幕僚長馬克蕭特(Marc Short)12日接受福斯商業新聞採訪時重申，敦促港府和中國官方和平解決香港問題，並呼籲警方和示威者共同緩和局勢。

不過，針對美英對香港警方開槍射傷示威者一事的表態，中國外交部發言人耿爽回擊稱，這暴露出美英「是非不分」和「偽善面目」。

「你可以問問美國和英國的官員，這種事件發生在美國、英國時，他們的員警是如何處置的？」耿爽12日在中國外交部例行記者會上說，「通過影片看得很清楚，香港暴徒襲警在先，警方完全是在依法處置，孰是孰非，一目了然。」

耿爽說，搶奪員警的槍械，攻擊正在執法的員警的人身安全，在任何國家都不被允許，都會受到警方的強力反制；香港中聯辦則發表聲明說，香港的暴力活動正在滑向「恐怖主義」深淵。

劉銳紹表示，港警逐步將武力程度升級，近日甚至毫無節制下使用實彈射擊示威者，這一切其實有跡可尋，其中一個主要原因相信是得到來自北京、如同免死金牌般的支持有關。

他說，北京太有自信，認為可駕馭港人的反抗程度，抗爭運動不可能長期撐下去。事態發展下去，對參與這場運動的年輕人以及大學生來說，結局有可能是悲慘，甚至對香港來說是一場「劫」。

天津南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵則表示，反送中鬧得這麼大，持續這麼久，超出北京預料；對北京來說，最理性選擇是以守為攻；至於23條立法，他認為，現實情況將迫使北京必須下決心來徹底解決，包括尋找多種方案落實國家安全的法律制度設計和相關機制安排。

港評論家憂北京挺硬或在港製造小「六四」。 法新社
港評論家憂北京挺硬或在港製造小「六四」。 法新社
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港評論家憂北京挺硬或在港製造小「六四」。 法新社
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反送中香港禁蒙面法

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