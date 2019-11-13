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反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

港警攻校園、港民大攬炒、香港的未來 只剩兩條路？

2019-11-13 18:08世界日報 香港特派員／李春

特稿 衝突再升 香港進入全面攬炒？勇武越來越多 捕近300人三分之二是學生 港府...
特稿 衝突再升 香港進入全面攬炒？勇武越來越多 捕近300人三分之二是學生 港府誤判形勢、民心 法新社
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香港醫院管理局12日公布，前一天的抗議示威截至12日上午11時半，共有128人送院，其中一人危殆五人嚴重，年齡由四個月到83歲不等；受傷人數較前天公布多了一倍，但這四個月大的嬰兒，是怎麼受傷的？

這名四個月大嬰兒住在九龍伊利沙伯醫院，傷情穩定。但嬰兒在反送中示威行動中受傷，既是首次，也折射出香港的反送中運動，進入一個新階段。

說香港反送中進入新階段，至少有四個標誌，那就是：半身不遂、街頭校園、和勇換位、開始攬炒。

香港中文大學12日已如戰場，令人心驚，但有兩個場景更令香港當局震驚：一是下午中環黑衣蒙面人設置路障，設完就撤，撤退時街道兩邊民眾鼓掌和呼口號歡送。另一個場景，是香港大學生在校園門口天橋上與警察對峙，天橋對面一所小學，小學生課間休息，在操場高叫哥哥姐姐加油，嚇得老師趕緊把小學生帶回教室。

全港半癱瘓 沒三罷的三罷

說完兩個場景，再看四個標誌，一是所謂半身不遂，就是香港沒有完全的「三罷」即罷工、罷市和罷課，但交通等同半癱瘓，早晨出去上班的人，中午才到，下午又怕沒車，要早走，如何有心思做事？各所大學和不少中學目前等同停課中。香港現在正是「沒有三罷的三罷」。

港警攻校園 警民衝突擴大

再看街頭校園。香港警察連日包圍多所大學，警察強攻入校園，不意味著港府「制暴」取得突破，而是標誌著香港的示威行動和警民衝突全面擴大。每個大學生和每名教職員工，身後是一個家庭，先不論民心向背，是愛是恨，街頭與校園，處處戰場，已絕非喜報。

抓捕3000人 勇武派卻增多

第三是「和勇換位」。香港反送中，官府最怕的是死活不怕的「勇武派」。有港府消息說，北京估計「勇武」有1200至1500、港府估計有約2000，但已抓捕了3000多人了，街上哪來那麼多「勇武」？一個可能是「和理非」即和平、理性與非暴力派，轉變成「勇武派」。12日在中環，看到「勇武」中好多黑衣年輕女生。與之同時，警察公布11日拘捕217人中約三分之二是學生，「情況令人擔憂」。

不再管訴求 港民全面大炒

第四個標誌是「步入攬炒」，「攬炒」曾是「勇武派」說的最後方向。此前，任何示威行動都還有個訴求、目標、口號，但這兩天什麼都沒有，只是行動，不是「黎明行動」就是「破曉行動」，這就是全面大炒、同歸於盡意思。至於林鄭月娥說「政府不可以貿然停止日常活動，否則會墮入圈套」，實際上等同在「攬」將上去了。

港府一誤再誤，除了誤判形勢和民心，也誤導中南海。香港自行轉身的空間不多，在持續的和持久的「攬炒」下，東方明珠遲早變身廣東小城市；一旦北京全面接手，先出兵再收權，落實中共十九屆四中全會的「全面管治」，香港若只剩這兩條路，同樣萬劫不復。

特稿 衝突再升 香港進入全面攬炒？勇武越來越多 捕近300人三分之二是學生 港府...
特稿 衝突再升 香港進入全面攬炒？勇武越來越多 捕近300人三分之二是學生 港府誤判形勢、民心 法新社
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特稿 衝突再升 香港進入全面攬炒？勇武越來越多 捕近300人三分之二是學生 港府誤判形勢、民心 路透社
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