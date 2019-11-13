港警強闖中大 大專學界發聲明：魔警屠城

2019-11-13 16:17 世界日報 香港新聞組╱香港13日電



中大昨晚（12日）烽火連天。（魯嘉裕攝） 分享 facebook 針對港警昨天強闖香港中文大學校園，並與學生示威者發生暴力對峙，由香港各大學學生會組成的香港大專學界發表聲明稱，當權者無視學生訴求，校方更任由「魔警」重演「六四」事件，一方有難、八方支援，學生無罪，暴政應亡。

這份「大專學界就魔警屠城之嚴正聲明」全文稱：「今日魔警多次無理強攻中大校園，中大手足頑強抵抗，誓死保衛家園。惜當權者依舊無視學生訴求，校方更任由魔警重演六四事件。」

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香港中文大學二號橋對峙從昨天上午持續至入夜，昨晚10時30分，中文大學前校長沈祖堯突然現身，勸說學生與示威者離去，稱港警已同意撤離；但學生們認為是「狼來了」，仍堅守陣地繼續對峙。

鑑於中大的對峙，展現出堅拒港警「自由心證」強闖大學校園抓人的決心，網民於昨天傍晚發起「18區開花、聲援中大」行動，盼藉此分散港警人力、避免強攻中大，還有人號召築人鏈、從山下遞送物資進中大聲援示威者。

綜合香港媒體報導，帶著全罩式防毒面具的中大前校長沈祖堯，昨晚抵達二號橋的衝突現場後，向在場學生與示威者表示，校長段崇智已跟警方協議，警方會退出校園，同時學生也不要投擲雜物、汽油彈，並希望學生離開現場、和平散去。

對於在場學生質疑港警的承諾是「狼來了」，沈祖堯指出，警方暫時不會發射催淚彈，且不希望校園成戰場，希望大家和平散去；而早前在中大被捕的五名同學，有三人是中大學生，其中三人已保釋，另外二人正在就醫。

沈祖堯最後稱：「他已說完他要說的話」。隨即轉身離開前往中文大學體育中心，探視在保健室裡頭接受治療的受傷學生與示威人士，未再回應在場傳媒或學生的任何提問。