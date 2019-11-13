港警催淚彈轟城大 傳下令「射擊頭部」

2019-11-13 16:16 世界日報 香港新聞組╱香港13日電



警圍攻城市大學：催淚彈狂轟宿舍，現場下令「射擊頭部」 香港中國通訊社 分享 facebook 香港示威抗爭愈來愈暴力血腥，除了港警朝中大發射催淚彈、校園火光沖天彷若戰場外，昨天上午也發生港警圍攻城市大學，在警民雙方路障對峙、抗爭者在城大天橋上扔磚抵抗之下，鎮暴警察卻朝校園內和學生宿舍發射多枚催淚彈，甚至港警現場的指揮官指示「橡膠子彈直接打頭」，情勢一度緊張。

根據聯合新聞網轉角國際報導，香港各大專院校昨天都宣布持續停課，抗爭者延續大三罷行動向港府施壓，港鐵目前也有多處被迫暫停；然而包括城大在內，中大、理大、港大等學校相繼遭到警察的攻擊和入內拘捕，港警幾無限度的執法範圍，正引發香港極大的憂慮。

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延續前天的黎明行動，香港抗爭者在昨天發起「破曉行動」，持續在各個交通要口、地鐵站等設置路障癱瘓交通，上午7點左右，有示威群眾在九龍塘歌和老街與達之路的交界處，以木板鐵欄、在地面堆疊磚塊等方式築起路障，阻塞行車路線，而地點就鄰近香港城市大學。

在設置路障的同時，鎮暴警察也趕到現場戒備。警方在清理路障後，隨即開始驅離抗爭者，約在7點30左右，警方在歌和老街一帶朝群眾發射催淚彈，範圍擴及到城大的宿舍區域和學術大樓，這是在城大校園內首次有被催淚彈攻擊的紀錄。

在警方的步步圍攻之下，示威者將防線退守到城大宿舍的行人天橋，同時從高處向地面扔擲磚塊等予以反擊，地面也有群眾組起傘陣抵抗。一來一往之間，到上午8點左右，警方又幾度在歌和老街發射催淚彈和橡膠子彈，對峙攻防情勢一度緊張。

根據城大學生會編委會的現場目擊，幾輪的催淚煙下來宿舍都煙霧瀰漫，「警方熱情款待『催淚早餐』啊！」在城大宿舍範圍內，地上也找到許多催淚彈頭、橡膠子彈和布袋彈。

同時也有新聞側錄的影片，早上8點左右的城大現場，捕捉到警方指揮官的對話，之中可以聽到指揮官向鎮暴警察下達指令：「只會伸個頭出來，要打頭！」幾近是「對付敵人」的命令，更讓輿論憤怒質疑：這是在殺人還是驅離？在大學校園多次施放催淚彈、圍攻大學的重火力是否真有其必要？

另據明報報導，至晚上8時許，有示威者「快閃」窩打老道，並在浸大校園內搬出雜物堵塞窩打老道聯合道一帶，又破壞交通燈並縱火，現場不時傳出爆炸聲。防暴警到場，近10時上車離開。

香港電台報導，中大和城大學生會指出，警方攻入校園的做法無必要，城大學生會署理福利幹事黃盛恒形容，警方施放催淚彈、叫人用槍「射頭」，反映警員已經失控。

港警行動部警司方志堅回應，警方武力使用原則指引相當嚴謹，每一個警員都有專業訓練，不會故意向人的頭部開槍。