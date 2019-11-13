親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

迪士尼的轉變：從女人為難女人到姐妹情誼

馬英九批蔡不配談民主 謙卑說是「令人噴飯的笑話」

香港暴力升級  美議員促參議院就香港法案表決

2019-11-13 16:31德國之聲 德國之聲

抗議群眾12日夜間在香港中文大學外的橋上和鎮暴警察對陣。美聯社
抗議群眾12日夜間在香港中文大學外的橋上和鎮暴警察對陣。美聯社
分享
香港人權與民主法案》的聯合提交人、共和黨參議員裡施（Jim Risch）指出，他非常支持香港尋求人權和民主的行動。在華盛頓參加戰略與國際研究中心討論中國問題的活動上，他表示：「我們想推動（法案）。」

民主黨佔多數的美國眾議院10月中旬通過了《香港人權與民主法案》，中國表示反對，指責美國眾議院「用心險惡」。

裡施所在的美國參議院外交委員會今年9月曾通過類似法案。《香港人權與民主法案》尚未被提上參議院全體投票日程，如果參議院通過，最後還要由總統簽字才能成為美國法律。白宮尚未表態特朗普是否會進行簽署。

港警在多所香港大學與示威者發生暴力衝突，其中香港中文大學的對峙情況最為嚴重。示威活動連續幾月，部分交通已陷入癱瘓。香港教育局本周三（11月13日）宣布，因應當前可預計的交通狀況，以及全港學校的整體匯報，全港學校，包括幼兒園、小學、中學等將於周四停課。

裡施和共和黨參議員馬可‧盧比奧（Marco Rubio）將在周三與參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）舉行會面，討論舉行全體投票事件的可能性。裡施表示：各國需要看到美國會站出來指出這是錯誤的，我們與香港民眾站在一起。

有媒體詢問麥康奈爾是否會允許在參議院對該法案進行全體投票，他的一名發言人強調，麥康奈爾周二在參議院講話時曾談到對暴力升級的擔憂。麥康奈爾說：裡施、盧比奧以及其他議員朝著一個強有力、在程序上可行解決方案努力，我願意繼續與他們一起工作。

在眾議院獲得一致通過的《香港人權和民主法案》被普遍看作是1992年《香港政策法》的加強版。《香港政策法》並不具備懲罰機制，即使美國認為香港失去了自治地位，也只能依據《香港政策法》取消針對香港的特殊待遇。而《香港人權和民主法案》一旦生效，美國將獲得實施制裁的法律依據，比如對踐踏香港自治地位、人權和民主的相關人士美方可以采取凍結其在美財產和禁止入境等制裁措施。

香港電台指出，參議員盧比奧原本希望參議院可以在10月底以前通過法案，但法案至今未排上參議院的表決議程，有批評人士指出，麥康奈爾拖延法案表決，以便中美簽署第一階段貿易協議。

文木 / 楊威廉（路透社等）

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

反送中爆嚴重衝突 駐港代表處今晚助126港中大台生返國

2019-11-13 17:46

金融時報社論：港府已失去政權合法性

2019-11-13 14:57

港大學烽火連天 台灣學生號召連署譴責港警武力行為

2019-11-13 16:35

安全考量 香港教育局宣布14日全港停課

2019-11-13 14:46

港警進入香港大學 馬英九：非常擔心 要尊重校園自主

2019-11-13 17:32

香港校園成戰場 陸委會籲港府和各校確保台生安全

2019-11-13 16:42

港警強闖中大 大專學界發聲明：魔警屠城

2019-11-13 16:17

港警催淚彈轟城大 傳下令「射擊頭部」

2019-11-13 16:16

影／美參院外委會主席：國會密切關注香港情勢

2019-11-13 14:26

校園變戰場！港中大申請禁制令 警無搜查令禁入

2019-11-13 13:59

香港警民衝突惡化 林飛帆：六四屠殺翻版

2019-11-13 13:17

蔡總統籲國際社會撐香港 並籲港府「懸崖勒馬」

2019-11-13 13:14

香港大學衝突中像戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

2019-11-13 12:55

中大惡戰，英《金融時報》：港府已失去統治正當性

2019-11-13 12:50

「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離

2019-11-13 12:19

香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡

2019-11-13 11:54

蘇貞昌批港府：用槍捍衛的政權 終會被人民終結

2019-11-13 11:40

陸國台辦要民進黨：縮回伸向香港的黑手

2019-11-13 11:29

校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？

2019-11-13 10:59

香港中大烽火蔓延 港媒稱60餘人受傷

2019-11-13 10:10

美參院推動香港人權與民主法案 今討論法案時程

2019-11-13 09:49

環時：港暴徒肆虐之地離深圳武警部隊車程很短

2019-11-13 09:41

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

2019-11-13 09:14

香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離

2019-11-13 08:45

憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者

2019-11-13 01:17

強闖中大 港大專學界發聲明批魔警屠城

2019-11-13 01:15

港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場

2019-11-13 00:28

民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港

2019-11-13 00:13

港衝突再升／陸開嗆：英美偽善

2019-11-12 23:54

港衝突再升／英憂心：情勢嚴重激化

2019-11-12 23:54

港衝突再升／美關切：警民保持克制

2019-11-12 23:54

港衝突再升／陸學者：現實將迫北京下決心

2019-11-12 23:54

衝突再升 香港進入全面攬炒？

2019-11-12 23:54

港衝突再升／香港政要疾呼：區選舉不能延

2019-11-12 23:54

中大整晚槍聲不斷 前校長沈祖堯到場與示威者對話

2019-11-12 22:55

港警出動水炮車噴學生 中大示威者擲汽油彈反擊

2019-11-12 22:30

香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路

2019-11-12 21:58

反送中／中大學生頭部中彈倒地 失去意識

2019-11-12 21:38

香港中大老師稱校長段崇智 中催淚彈撤離

2019-11-12 21:33
看更多

熱門文章

浙江驚現3公尺怪魚 專家鑑定是一級國寶：已存在2.3億年

2019-11-12 22:04

反送中／中大學生頭部中彈倒地 失去意識

2019-11-12 21:38

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

2019-11-13 09:14

香港大學衝突中像戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

2019-11-13 12:55

中大整晚槍聲不斷 前校長沈祖堯到場與示威者對話

2019-11-12 22:55

香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路

2019-11-12 21:58

港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場

2019-11-13 00:28

安全考量 香港教育局宣布14日全港停課

2019-11-13 14:46

校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？

2019-11-13 10:59

香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離

2019-11-13 08:45

反送中／校園幾乎成戰場！ 香港3所大學宣布明停課

2019-11-12 20:00

衝突再升 香港進入全面攬炒？

2019-11-12 23:54

港警持續近距離開槍 日參議員：中國人權怎麼了？

2019-11-12 18:15

香港交通遭嚴重破壞近乎癱瘓 13日可彈性上課、上班

2019-11-13 08:47

獨裁、人權遭大陸刪文 史諾登宣布將公布新書敏感內容

2019-11-12 21:23

「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離

2019-11-13 12:19

民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港

2019-11-13 00:13

國台辦證實：施正屏、蔡金樹、李孟居遭有關部門審查

2019-11-13 11:19

港警遭沙田示威者包圍 警員逃離、車被焚毀

2019-11-12 21:00

香港中大老師稱校長段崇智 中催淚彈撤離

2019-11-12 21:33

港警出動水炮車噴學生 中大示威者擲汽油彈反擊

2019-11-12 22:30

廁所也能造假！大陸民宿平台暗藏危機

2019-11-12 21:01

憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者

2019-11-13 01:17

金融時報社論：港府已失去政權合法性

2019-11-13 14:57

美官員譴責港警暴力 陸：你們自己的警察如何處置的？

2019-11-12 18:26

港警於中大發射橡膠子彈 多名學生受傷

2019-11-12 20:36

強闖中大 港大專學界發聲明批魔警屠城

2019-11-13 01:15

中大校長段崇智與警方談判 建議警方退離

2019-11-12 20:07

情勢緊張？深圳共青團宣布 為香港陸生提供7天免費住宿

2019-11-13 10:16

陸國台辦：台民航局明確拒絕延長2020春節加班機時間

2019-11-13 11:10

施放催淚彈、防暴彈 港警在中環強力清場

2019-11-12 20:29

香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡

2019-11-13 11:54

陸官媒總編再開砲！ 嗆反送中示威者囂張不了多久

2019-11-12 19:11

東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米

2019-11-12 20:24

還不起欠款 逾800個中國地方政府列失信被執行人

2019-11-12 21:36

影／女總裁「下跪洗腳」獎勵員工 網友看傻眼

2019-11-13 14:49

環時：港暴徒肆虐之地離深圳武警部隊車程很短

2019-11-13 09:41

李肇星爆料與哥斯大黎加建交細節 約在墨西哥城談判

2019-11-12 19:54

反送中／入夜抗爭未停歇 港警在畢士打街逮捕多人

2019-11-12 21:21

愛國教育新綱 中共要「祖國統一」、「一國兩制」被寫入

2019-11-12 21:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top