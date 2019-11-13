香港暴力升級 美議員促參議院就香港法案表決

2019-11-13 16:31 德國之聲 德國之聲



抗議群眾12日夜間在香港中文大學外的橋上和鎮暴警察對陣。美聯社 分享 facebook 《香港人權與民主法案》的聯合提交人、共和黨參議員裡施（Jim Risch）指出，他非常支持香港尋求人權和民主的行動。在華盛頓參加戰略與國際研究中心討論中國問題的活動上，他表示：「我們想推動（法案）。」

民主黨佔多數的美國眾議院10月中旬通過了《香港人權與民主法案》，中國表示反對，指責美國眾議院「用心險惡」。

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裡施所在的美國參議院外交委員會今年9月曾通過類似法案。《香港人權與民主法案》尚未被提上參議院全體投票日程，如果參議院通過，最後還要由總統簽字才能成為美國法律。白宮尚未表態特朗普是否會進行簽署。

港警在多所香港大學與示威者發生暴力衝突，其中香港中文大學的對峙情況最為嚴重。示威活動連續幾月，部分交通已陷入癱瘓。香港教育局本周三（11月13日）宣布，因應當前可預計的交通狀況，以及全港學校的整體匯報，全港學校，包括幼兒園、小學、中學等將於周四停課。

裡施和共和黨參議員馬可‧盧比奧（Marco Rubio）將在周三與參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）舉行會面，討論舉行全體投票事件的可能性。裡施表示：各國需要看到美國會站出來指出這是錯誤的，我們與香港民眾站在一起。

有媒體詢問麥康奈爾是否會允許在參議院對該法案進行全體投票，他的一名發言人強調，麥康奈爾周二在參議院講話時曾談到對暴力升級的擔憂。麥康奈爾說：裡施、盧比奧以及其他議員朝著一個強有力、在程序上可行解決方案努力，我願意繼續與他們一起工作。

在眾議院獲得一致通過的《香港人權和民主法案》被普遍看作是1992年《香港政策法》的加強版。《香港政策法》並不具備懲罰機制，即使美國認為香港失去了自治地位，也只能依據《香港政策法》取消針對香港的特殊待遇。而《香港人權和民主法案》一旦生效，美國將獲得實施制裁的法律依據，比如對踐踏香港自治地位、人權和民主的相關人士美方可以采取凍結其在美財產和禁止入境等制裁措施。

香港電台指出，參議員盧比奧原本希望參議院可以在10月底以前通過法案，但法案至今未排上參議院的表決議程，有批評人士指出，麥康奈爾拖延法案表決，以便中美簽署第一階段貿易協議。

文木 / 楊威廉（路透社等）

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