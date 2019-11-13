香港中大烽火蔓延 港媒稱60餘人受傷

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2019-11-13 10:10德國之聲 德國之聲

繼警民沖突於周一 (11月11日) 瞬間加劇後，暴力沖突周二 (11月12日) 持續擴散至香港金融區及數所大學校園。 其中，香港警方於周二試圖進到香港中文大學的校園去追捕示威者，而數百名示威者則以各式物品建立堡壘來阻擋警方進入校園，雙方在進入香港中文大學校園的天橋展開對峙。

根據多家港媒報導，香港警方起初稱有示威者在通往吐露港的天橋上用雜物堵路，並說到場後又被示威者以磚頭與汽油彈攻擊。他們隨即進入中大校園抓人，並在與學生對峙的過程中，數度施放催淚彈，示威學生則以汽油彈與磚頭還擊。

隨後，示威學生撤退至運動場內持續抵抗港警的推進，而警方則繼續朝示威者施放大量催淚彈與橡膠子彈。進入夜晚後，中文大學校方數度與學生跟警方進行協調，但最終談判仍宣告破局。 香港電台報導，周二晚間七點半，中大校長段崇智正計劃前往現場與警方商討，但警方表示當時並非恰當的商討時機點，並在要求他離開後，隨即发射多枚催淚彈，而示威者則架起防線，並以汽油彈反擊，雙方沖突導致現場陷入一片火海。

《香港電台》報導指出，多名學生在沖突過程中眼睛、胸口與腳都因中彈而須接受急救。 一名學生疑似因頭部中彈而倒地失去意識，而中大副校長吳基培隨後也趕到警方防線前要求停火。然而，港警原訂於周二晚間十點撤離中大校園，但隨即又以水炮車射向人群，導致沖突持續至凌晨。

周二深夜，香港警方透過社群媒體发布公告，表示已與中大校方達成共識，希望以和平方式解決問題。 但隨後又強調，中大的情勢持續惡化，指出在警方原定撤離時，有示威者向警方投擲磚頭與汽油彈。

警方在聲明中寫道：「警方離開期間，有暴徒不斷投擲磚頭、汽油彈、射弓箭，甚至有暴徒发射信號彈，都屬於致命武力，嚴重危害所有警務人員和在場人士的人身安全。 警方在在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用最低所需武力，包括以水炮車協助離開現場。 」

港警在聲明最終表示對於示威者漠視警方的警告，並違反校方與警方達成的協議感到遺憾。

根據《香港01》報導，中大現場消息顯示至少有60人在長達數小時的警民沖突中受傷，而大部分傷者第一時間在中文大學運動場及健身中心接受治療。 沖突也導致數輛救護車無法於第一時間抵達現場運送傷員。 此外，香港周二全日總計有51人送往醫院治療，最年輕的傷員為僅10個月大的嬰兒。

民主派籲國際社會向掌權者施壓

香港民主派議員也在周二晚間发布聲明，強調校園一向是敏感地帶，而保安也都由各校處理，港警一般在校方未請求支持下不會貿然進入校園。 該聲明也指出，周二的各方消息指出港警在沖突過程中，在中大各主要入口布防，截斷校園內所有物資，而且不斷加強支持。 他們強調，即便警方有證據顯示有罪犯在中大校園內，警方也該依照規定申請法院手令行事。

民主派議員在聲明中提到，自從香港特首林鄭月娥從北京返回香港後，政府鎮壓示威者的手段便不斷升級。 聲明寫道：「面對學生衛校衛港，林鄭選擇收指令粗暴鎮壓，民主派痛心疾首，嚴正警告一旦學生有任何傷亡，北京及林鄭將成為歷史罪人。 」

香港電台報導，香港大學與香港中文大學皆因安全考慮，宣布周三停課，並強調各部門員工如有安全上的疑慮，也不用進辦公室上班。

中國官媒：香港處在最危急關口

中國官媒新華社周二深夜針對香港連日來的動蕩发布評論，表示「修例風波」至今已五個多月，示威者的「暴力活動變本加厲，無法無天」。 評論指出，香港示威者如今的行為已與逃犯條例草案無關，而是與香港市民為敵。

新華社評論寫道：「令人遺憾的是，時至今日，仍有一些人對暴徒的殘暴行徑視而不見，甚至為其美化。 須知，面對暴力，縱容的結果是只會眼睜睜地看著香港引以為傲的核心價值法治被摧毀，眼睜睜地看著香港的繁榮穩定被破壞，眼睜睜地看著香港在失去未來。 」

該評論最終也再次重申，香港現在處於「最危急的關口」，而如果任由這種不正常繼續在香港发酵，「留給社會自我修正的時間將所剩無幾」。 評論寫道：「政見不同可以溝通，意見矛盾可以對話，但在止暴制亂這個大是大非、關乎香港前途命運的問題上，廣大港人都應齊心對暴力說『不』！ 」

香港媒體報導，周三 (11月13日) 已有網民在新界发起「晨曦活動」，預計在香港各區再次展開堵路行動。 而周三一早，香港交通已陷入癱瘓局面，為了因應民眾发起的行動，港鐵宣布暫停部分線路的地鐵運行，並關閉數個可能爆发沖突的地鐵站。 此外，港鐵各線周三將在晚間10點終止營運。

本文章由德國之聲授權提供】

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