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校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？

2019-11-13 10:59香港01 記者吳倬安／報導

陳竟明呼籲警方和學生保持克制和冷靜，促校方宣布停課一星期，至少下周一才復課。圖擷...
陳竟明呼籲警方和學生保持克制和冷靜，促校方宣布停課一星期，至少下周一才復課。圖擷自香港01
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警方昨天（12日）於中大二號橋位置與學生爆發激烈衝突，至少六十人受傷。中文大學生命科學學院副教授陳竟明、進步教師同盟成員陳竟明今天（13日）接受港台節目《千禧年代》訪問，形容中大校園淪為戰場，對此感到失望和傷心。

對於警方稱為確保主要幹道暢通和停止示威者投擲雜物，才採取相關行動，陳竟明直言：「是不是要用到這麼多武力？」認為警方即使佔領二號橋，也不代表會相安無事，做法反而令學生更激憤。他呼籲警方和學生保持克制和冷靜，促校方宣布停課一星期，至少下周一才復課。

陳竟明表示，中大校園淪為戰場，又指校長段崇智和副校長吳基培均曾向警方交涉和調停，但警方並無處理校長的要求，繼續發射催淚彈、布袋彈等武器，形容情況不理想，「兩次校長都想處理，警方都照射催淚彈，不懂警方為何要發癲入去搞這些學生。」

陳竟明提到警方在晚上9時許稱會撤離中大現場，但晚上10時卻出動水炮車，他質疑警方為何要出動水炮車，「幾十個同學被水炮車射到全身都是，要用草地灑水系統清洗」。

陳竟明又質疑警方昨天行動使用過度武力，直言「（警方）是不是要用到這麼多的武力？」認為警方即使佔領二號橋，也不代表會相安無事，做法反而令學生更激憤。他呼籲警方和學生保持克制和冷靜，促校方宣布停課一星期，至少下周一才復課。

對於特首林鄭月娥稱不宣布停工、停課，是因不能落入停擺圈套。陳竟明反指是港人跌入林鄭圈套，「一百萬人上街無反應、二百萬人上街無反應，不知為何政府要與民為敵。」

香港中文大學昨日爆發學生和警方衝突，現場宛如戰場。 （法新社）
香港中文大學昨日爆發學生和警方衝突，現場宛如戰場。 （法新社）
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文章授權轉載自《香港01》

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