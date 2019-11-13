香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離

2019-11-13 08:45 香港01 記者凌逸德／報導



中大昨晚（12日）烽火連天。（魯嘉裕攝） 分享 facebook

反修例波持續升溫，示威者連續兩日（11及12日）發起行動，堵塞各區主要道路，多間大學更先後變成「戰場」。昨晚中文大學形勢險峻，警方向校園狂射催淚彈、橡膠彈及布袋彈，據悉最少60人受傷，中大校長段祟智亦中催淚煙。今日凌晨2時許，警方在facebook以短片交代事件，警察公共關係科高級警司余鎧均指，別無選擇情況下才使用最低武力，出動水炮車只為協助警員安全撤離。

● 使用最低武力 一直與中大緊密聯繫

短片中的余鎧均表示，由昨午開始，有人在中文大學二號橋，將雜物、磚頭、汽油彈，掟落吐露港公路，因此警方派員到場，停止暴徒繼續投擲雜物，防止他們危害道路使用者的生命安全，以及確保主要幹道暢通。

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余指，警方於二號橋設防期間，硬物、汽油彈、弓箭、信號彈不斷射向警方，多次警告無效，在別無選擇情況下，使用最低所需武力，包括催淚彈、布袋彈及橡膠彈。過程中，警方只在二號橋及吐露港公路旁邊的環迴東路執法，行動中警方一直與中文大學作緊密聯繫。因應昨晚對峙情況持續，經雙方商討後，警方同意離開二號橋，示威者亦停止投擲雜物。

中文大學運動場有眾多傷者待救，義務急救員疲於奔命，現場消息指中大內至少有60名傷者。(香港01記者攝) 分享 facebook

● 出動水炮車協助警員撤離 晚上10時15分完全離開

及至晚上9時，警方嘗試從環迴東路後退，惟此時有人不斷向警方掟硬物、磚頭、汽油彈，警方無法安全離開。晚上10時，警方警告無效下，出動人群特別管理特別用途車（俗稱水炮車），目的只為協助同事安全撤離，並於晚上10時15分，完全離開上址一帶。

余鎧均表示，對於暴力示威者罔顧公共安全，向吐露港公路投擲雜物、影響交通的違法行為，警方表示遺撼，並鄭重呼喻所有違法示威者，立即停止向吐露港公路投擲硬物，讓其他政府部門安全清理路面，回復主要幹道交通及公共秩序。

中大校長段崇智向學生交代與警方談判情況，事後他亦中催淚煙撤離。（余俊亮攝） 分享 facebook

短片中的余鎧均指，警員於晚上10時15分「完全離開」，不過事實上，警方的確一度離開，但至今日凌晨零時，仍有速龍小隊抵達科學園入口，其後更向二號橋方向發射催淚彈，有催淚彈更懷疑射入附近加油站，未知余鎧均口中所指的「完全離開」，是否只指二號橋範圍。

昨晚（12日）水炮過後，警方曾經二號橋進入中大。（魯嘉裕攝） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》