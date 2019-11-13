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14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場

2019-11-13 00:28聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港警方十二日在香港中文大學對抗議者發射催淚彈。 （法新社）
香港警方十二日在香港中文大學對抗議者發射催淚彈。 （法新社）
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香港示威者昨再發動以三罷為目標的「破曉行動」，全港多區有示威者堵路，香港四所大學校園成為警民衝突重災區，香港中文大學最為慘烈，整個校園火光沖天、濃煙滾滾，仿若戰場。

反送中示威者第二天破壞交通服務，在中文大學和城市大學， 一早就有示威者以磚頭等雜物堵塞校外馬路，令車輛無法通行。為追捕示威者，防暴警察向中大校園、城市大學校園發射催淚彈；在香港大學，有學生在天橋與警察對峙；在理工大學，則有校董會成員要與對峙的警察理論，被拳打腳踢數分鐘。

示威者在香港中文大學內縱火阻擋港警追捕。 （法新社）
示威者在香港中文大學內縱火阻擋港警追捕。 （法新社）
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昨天下午防暴警察再度衝入中大校園，制伏多名中大學生，並在運動場射擊多枚催淚彈，校內多處地方起火，濃煙衝天，警察與學生爆發激烈衝突。

下午五時半左右，中大校長段崇智及副校長吳基培到中大運動場外了解情況，隨後與附近防暴警察指揮官溝通，並稱已與警方初步達成協議，如果校方可以保障二號橋治安，警方可以退去二號橋的橋尾一端；但學生不同意，要求立即釋放被捕學生。

段崇智協調未果，警民爆發新一輪衝突。當時段崇智正計畫與警方再溝通，但在場警員表示，不是溝通時機，段崇智無法控制背後的人，要求段離開，隨即發射多枚催淚彈，距離段崇智不到五十公尺。段在職員護送下離開，現場有多名學生中彈受傷，學生則向警方投擲汽油彈等還擊，直至深夜雙方仍在對峙，現場一片火海。晚間十時後，警方出動水炮車，並向學生發射水炮。

香港特首林鄭月娥昨表示，港府不會輕言決定停工停課，落入圈套。她還呼籲學校要求學生不參與違法行為，否則校方應採取適當行動。

反送中香港禁蒙面法

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