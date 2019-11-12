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香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路

2019-11-12 21:58德國之聲 德國之聲

香港的馬鞍山周一(11日)發生一名男子被人噴灑不明液體後，遭點燃全身著火。 圖／...
香港的馬鞍山周一(11日)發生一名男子被人噴灑不明液體後，遭點燃全身著火。 圖／星島日報
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香港的馬鞍山周一(11月11日)發生一名男子被人噴灑不明液體後遭點燃，造成燒傷的事件。引述香港媒體報導，該男子疑似與一群黑衣人 發生口角與肢體衝突，並在過程中曾喊「你們不是中國人」。雙方口角過程中，有人向他潑灑易燃液體並點燃，造成該名男子全身起火，全身多處燒傷。

香港政府於周二凌晨針對該事件發布新聞公報，將該事件形容為「企圖謀殺案」，並強調犯案人在朝57歲受害人淋潑易燃液體並點火後逃離現場。公報寫道：「該名男子身體多處燒傷。他目前在韋爾斯親王醫院留醫，情況危殆，商業罪案調查科正積極調查該宗案件。」

案發後，香港各界也齊聲發出譴責。立法會建制派議員陳克勤在臉書粉絲專頁上將點火行為形容成「滅絕人性」，泛民派立法會議員毛孟靜(Claudia Mo)也在臉書粉絲頁上表示，行凶者的行為不僅極為錯誤且十分野蠻。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強接受德國之聲訪問時表示，任何暴力行為都是不對的，而任何一方的暴力行為都該受到譴責。然而，他也表示，香港過去幾個月「私了」的情形越來越嚴重，主要是因為政府遲遲不肯透過政治途徑來解決現下「混亂的局面」。

蔡子強告訴德國之聲：「當政府完全依賴警察來解決問題時，香港社會對立的局面將越來越嚴重。當對立情況越來越嚴重時，各方承受的壓力也越大，這也容易深化各方對彼此的仇恨。」

蔡子強認為，當人民對另一方充滿仇恨時，他們將失去自制的能力，並認為暴力是解決眼前問題的唯一方法。 他說：「我認為這是造成現在香港社會『私了』事件頻傳的主要原因。」

「香港不能再這樣下去了」

泛民派的立法會議員毛孟靜在接受德國之聲采訪時再次強調，周一在馬鞍山發生的男子遭點火事件是完全無法被接受的行為，但她也提到香港的年輕示威者在過去五個多月的示威抗爭中，逐漸累積了強烈的「復仇心態」。

毛孟靜告訴德國之聲：「『反送中』示威的口號從一開始的『香港人加油』，演變成後來的『光復香港』到最近的『香港人，報仇』。這樣的演進令我十分害怕，因為我認為如果林鄭月娥持續拒絕采取手段來平息社會的不滿的話，香港最終將陷入一場『血戰』。 」

毛孟靜認為，香港社會中的怒火已到達一個臨界點，隨著越來越多人在周間的午休時間參與示威行動，她認為香港街頭的情況只會越來越血腥。她告訴德國之聲：「我每天都想著今天的情況可能已是最糟的了，但許多更糟的事情卻陸續發生。 香港不能再以這樣的情勢繼續發展下去，而我無法預測目前的混亂局面會如何落幕。 」

政治專家蔡子強指出，要是香港政府當初及早提出政治方案來解決從逃犯條例草案衍伸出來的問題的話，社會中立場不同的各方便不會累積仇恨。然而，過去五個月香港各界已累積過多仇恨，所以目前沒有人能肯定為期五個多月的街頭示威何時能落幕。他告訴德國之聲：「各界的互相仇恨導致香港社會中的對立局面越演越烈，而這也是香港社會情況持續惡化的其中一個結果。」

立法會議員毛孟靜告訴德國之聲，每當她想到香港可能已踏上一條不歸路時，她仍感到十分懼怕。她指出，許多香港年輕人抱持著為了爭取真普選及捍衛其他權利而必死的決心，不少年輕人也將這場示威視為他們的「最終戰役」。她說：「我不知道自己還能多說什麼。香港年輕人現在充滿憤怒，而對他們來說，復仇似乎是唯一的解法。」

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

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