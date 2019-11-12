陸媒挺港警 「武警軍隊隨時增援」

2019-11-12 14:28 世界日報 綜合報導



陸媒挺港警「武警軍隊可增援」 美聯社 分享 facebook

香港警方昨天向反送中示威者開三槍，中槍者情況危急，大陸微博上的討論多數支持警察開槍，環球時報總編輯胡錫進還告訴港警「什麼都不用怕」，「武警部隊和解放軍駐港部隊在必要時，隨時可進入香港直接增援」。北京日報旗下的「長安街知事」微信公號指，開槍警員表現英勇，開槍是合理合法的。

環球時報昨晚發表社評表示，堅決支持香港警察在危急情況下開槍擊倒暴徒。社評稱，「想對香港警察說，什麼都不用怕，要堅決依法捍衛香港的和平與安寧，強起來，硬起來。暴徒們最終翻不了天。」

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「長安街知事」刊文稱，在警員開槍並制伏暴徒後，有在場市民直接鼓掌支持警員。開槍警員表現得既英勇又克制，他開槍的選擇，在當時的情況下是必須的。

另據香港電台引述央視評論文章，指香港暴徒從企圖搶走警槍，到向市民淋潑易燃液體並點燃，可見暴徒變本加厲，越來越無法無天，只能以最嚴厲的執法回敬。

文章說，事實證明，這場鬥爭已經是關乎香港前途命運的生死保衛戰，到了退無可退的地步，依法制止及懲治暴力活動，是維護廣大民眾福祉，是對香港負責，是保障香港未來。

文章強調，止暴制亂仍然是香港最重要任務，亦是行政、立法、司法機關的共同責任，他們旗幟鮮明地支持警隊嚴正及果斷執法，確保香港社會治安及市民生命財產安全。