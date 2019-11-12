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中槍學生切除右腎 前議員探視

2019-11-12 14:30世界日報 香港12日電

來源：聯合新聞網

香港反送中11日發起新一波抗議活動，東區西灣河驚傳警察實彈連開三槍，過程全被現場民眾給拍攝下來。港警當街實彈射擊市民的驚險畫面，隨即引示威者和輿論的憤怒。中槍的21歲周姓示威者送醫後，手術切除右腎和部分肝臟。

中槍示威者切除右腎 路透社
中槍示威者切除右腎 路透社
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綜合媒體報導，香港警方昨早在西灣河制伏示威者期間開了三槍，導致一名21歲的男子中彈，之後被送往東區醫院急救。香港專業教育學院（IVE）11日下午發出聲明，證實這名遭槍傷男子是香港專業教育學院柴灣院校的周姓學生。

明報報導，子彈擊中周姓學生的右腎和肝臟，之後卡在接近脊椎位置，手術後已切除右腎和部分肝臟，目前情況危殆，轉入加護病房。

香港電台報導，前立法會議員鄭家富11日晚上到醫院了解情況，他引述傷者父母稱，兒子一度甦醒，情況比父母想像中好。他說，據他初步了解，中槍青年當時和同學打算到西灣河連儂牆看有否被破壞，恰巧路過現場，現在可能將會被警方控告非法集結罪。

「丘品創作」（Cupid Producer）事發當下正在現場，從一開始就捕捉到整起事件始末。曝光畫面中可以聽到，警方開槍當下，攝影者當下震驚的大喊「他們開槍了」。

曝光畫面可見，中彈後曾對外界無反應的男子，隨後意識恢復，並在走向救護車的時候，還企圖逃跑，又遭警方強勢壓制，恐造成傷勢惡化，最後送往醫院，還因為右腎及右肝被子彈碎片割傷，肝門靜脈被壓破，搶救過程一度心跳停止。

警方昨天中午在臉書（Facebook）證實西灣河開槍事件，並指在沙田和東涌還有警員拔槍。不過警方澄清，高層並未下令前線人員可在行動中胡亂開槍，指使用槍械有嚴格指引，並強調「所有警察都必須為自己的執法及行為負責」。

反送中香港禁蒙面法

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