引緊急法停工停巿？ 港府澄清絕無其事！
2019-11-12 14:31世界日報 香港12日電
昨日網上有傳言，特首林鄭月娥打算利用「緊急法」宣布12日及13日停市、停工及停課，並限制每個戶口每日提款上限。港府發言人11日澄清指有關傳聞絕無其事。
香港01引述網上傳言內容指，基於社會局勢不穩，林鄭月娥打算自午夜起將利用「緊急法」宣布12日及13日停市，全港停工及停學，保障港鐵及各區基建復修；另外亦限提款上限，每個口每日上限6000港元，以保障港元穩定。傳言亦指「緊急法」下將增加警方權力，所有示威者手上物品視作武器，可即時使用武力。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
港府發稿澄清有關傳聞，表示絕無其事，並呼籲市民切勿誤信謠言，以致引起不必要的混亂或恐慌。
翻查資料，早在10月初政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》時，已有類似傳言在網上傳出，內容同樣有關停市、停工及停學，以及凍結港人資產，當時政府已作出澄清。
另據路透報導，港府稱傳言實施「緊急法」停工、停市等絕無其事，金管局亦闢謠。金管局亦發聲明，澄清關於提款設限的謠言。金管局稱，「就有傳言指香港金融管理局會限制市民每日提款，我們再次強調絕無此事。香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要。」
留言