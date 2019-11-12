親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

引緊急法停工停巿？ 港府澄清絕無其事！

2019-11-12 14:31世界日報 香港12日電

引緊急法停工停巿？ 港府澄清絕無其事！ 美聯社
引緊急法停工停巿？ 港府澄清絕無其事！ 美聯社
分享

昨日網上有傳言，特首林鄭月娥打算利用「緊急法」宣布12日及13日停市、停工及停課，並限制每個戶口每日提款上限。港府發言人11日澄清指有關傳聞絕無其事。

香港01引述網上傳言內容指，基於社會局勢不穩，林鄭月娥打算自午夜起將利用「緊急法」宣布12日及13日停市，全港停工及停學，保障港鐵及各區基建復修；另外亦限提款上限，每個口每日上限6000港元，以保障港元穩定。傳言亦指「緊急法」下將增加警方權力，所有示威者手上物品視作武器，可即時使用武力。

港府發稿澄清有關傳聞，表示絕無其事，並呼籲市民切勿誤信謠言，以致引起不必要的混亂或恐慌。

翻查資料，早在10月初政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》時，已有類似傳言在網上傳出，內容同樣有關停市、停工及停學，以及凍結港人資產，當時政府已作出澄清。

另據路透報導，港府稱傳言實施「緊急法」停工、停市等絕無其事，金管局亦闢謠。金管局亦發聲明，澄清關於提款設限的謠言。金管局稱，「就有傳言指香港金融管理局會限制市民每日提款，我們再次強調絕無此事。香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要。」

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

周梓樂之死：生於九七回歸的他 為何墜樓而亡？

2019-11-12 15:11

該來的躲不掉？ 2047大限 香港生活方式終將結束

2019-11-12 15:13

十字路口、三聲槍響、二人倒地… 香港最暴力的一天！

2019-11-12 15:12

「你們不會得逞」 林鄭憂雙11暴亂 ：會讓香港踏上不歸路

2019-11-12 15:11

香港中學生誓言：花50年奉陪港府到底

2019-11-12 15:08

中槍學生切除右腎 前議員探視

2019-11-12 14:30

陸媒挺港警 「武警軍隊隨時增援」

2019-11-12 14:28

蔡正元：上帝使香港人瘋狂 北京讓香港革自己的命

2019-11-12 12:57

港警圍攻城市大學：催淚彈狂轟，下令射擊頭部

2019-11-12 12:24

談香港事件 蔡英文：對人民訴求絕對不是以子彈回應

2019-11-12 11:58

香港多條鐵路12日持續遭破壞 部分路段被迫暫停

2019-11-12 10:01

港警開槍致人命危 李茂生：在台灣已非單純的行政不法

2019-11-12 08:40

林鄭：與市民為敵 暴力不會得逞

2019-11-12 01:27

香港雙11大亂 1學生中彈命危

2019-11-12 00:34

三罷帶來暴力衝擊 林鄭：香港恐踏上不歸路

2019-11-12 00:33

蔡批開槍只會惡化問題 藍籲港府與民眾冷靜

2019-11-12 00:20

陸媒挺港警「武警軍隊可增援」

2019-11-12 00:14

香港恐慌 處處催淚煙 戒嚴流言四起…

2019-11-12 00:08

港警向示威者開槍 陳其邁：放任攻擊市民是暴政

2019-11-11 22:12

德國記者反送中經歷 港警比伊斯蘭國更令人畏懼

2019-11-11 21:57

香港旺角站被縱火關閉 水炮車射水柱驅散示威者

2019-11-11 20:16

示威者旺角扔汽油彈磚頭 油麻地站起火

2019-11-11 20:13

香港反送中衝突升高 國民黨：深感憂慮

2019-11-11 19:58

反送中衝突升級 林鄭：暴徒不會得逞

2019-11-11 18:25

大三罷 中大浸大教大演藝宣布明日停課

2019-11-11 18:22

香港街頭校園成戰場 中槍示威者切除右腎

2019-11-11 17:49

影／雙11三罷抗爭 港警實彈掃射市民影片曝光

2019-11-11 17:46

港示威者中彈 蔡英文： 不應對手無寸鐵的人民開槍

2019-11-11 17:25

陸生遭圍毆 香港科大追兇

2019-11-11 16:36

中聯辦發公開信 籲內地生注意安全

2019-11-11 16:33

雙11「全港3罷」交通癱瘓致各大學停課 港股大跌

2019-11-11 16:30

中環午休鎮壓！金融中心遭到催淚彈強襲

2019-11-11 16:27

中環千人傘陣對抗催淚彈 警方改擊塑膠子彈

2019-11-11 14:48

港警開槍 陸官媒總編發微博支持

2019-11-11 14:21

香港三罷抗爭 警連開3槍1人命危

2019-11-11 14:06

西灣河被警槍傷青年右腎撕裂 或須切除目前命危

2019-11-11 12:22

大三罷／港大中大等院校今日停課 理大取消上午課堂

2019-11-11 11:46

港警開火實彈放3槍：西灣河1人重傷手術危急

2019-11-11 11:34
看更多

熱門文章

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任

2019-11-12 10:28

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

2019-11-12 11:00

反送中衝突升級 林鄭：暴徒不會得逞

2019-11-11 18:25

德國記者反送中經歷 港警比伊斯蘭國更令人畏懼

2019-11-11 21:57

三罷帶來暴力衝擊 林鄭：香港恐踏上不歸路

2019-11-12 00:33

香港恐慌 處處催淚煙 戒嚴流言四起…

2019-11-12 00:08

香港街頭校園成戰場 中槍示威者切除右腎

2019-11-11 17:49

香港雙11大亂 1學生中彈命危

2019-11-12 00:34

大陸稱台拒絕延長春節加班機 民航局駁：和事實不符

2019-11-12 13:00

影／雙11三罷抗爭 港警實彈掃射市民影片曝光

2019-11-11 17:46

香港旺角站被縱火關閉 水炮車射水柱驅散示威者

2019-11-11 20:16

天貓雙11落幕 全天成交額2684億元創新高

2019-11-12 02:21

港警開槍致人命危 李茂生：在台灣已非單純的行政不法

2019-11-12 08:40

直播從小角色變「男一」！淘寶六間直播室創逾一兆台幣佳績

2019-11-12 00:35

大陸稱 台灣民航局拒絕延長明年春節加班機時間

2019-11-12 10:31

港示威者中彈 蔡英文： 不應對手無寸鐵的人民開槍

2019-11-11 17:25

高中生為母製作雙11購物攻略 以函數模型計算最底價

2019-11-11 18:07

滬台資巴黎婚紗突關門 台商轉述：進入清算流程

2019-11-11 23:00

港警向示威者開槍 陳其邁：放任攻擊市民是暴政

2019-11-11 22:12

林鄭月娥：香港發生大規模動亂及暴力衝擊事件

2019-11-11 18:24

示威者旺角扔汽油彈磚頭 油麻地站起火

2019-11-11 20:13

陸生遭圍毆 香港科大追兇

2019-11-11 16:36

香港反送中衝突升高 國民黨：深感憂慮

2019-11-11 19:58

香港多條鐵路12日持續遭破壞 部分路段被迫暫停

2019-11-12 10:01

解讀四中 劉結一：統一已邁出重要一步

2019-11-12 00:38

蔡正元：上帝使香港人瘋狂 北京讓香港革自己的命

2019-11-12 12:57

京東發布雙11報告 「低線城市」將成大陸電商消費未來

2019-11-12 00:08

陸兩大電商阿里、京東 雙11交易額合計破2兆元

2019-11-12 09:14

雙11「全港3罷」交通癱瘓致各大學停課 港股大跌

2019-11-11 16:30

陸媒挺港警「武警軍隊可增援」

2019-11-12 00:14

大三罷 中大浸大教大演藝宣布明日停課

2019-11-11 18:22

女童遭男同學多次塞紙入眼 取出後視力仍嚴重下降

2019-11-12 10:21

意見不同起口角 港男被淋易燃液體著火

2019-11-11 18:26

港警開槍陸輿論支持 胡錫進：武警軍隊可增援

2019-11-11 16:37

習近平到訪 中遠集團將投資希臘最大港201億元

2019-11-12 01:14

習近平晤希臘總統：中國不搞國強必霸

2019-11-12 00:04

緬懷張自忠將軍 兩岸聚襄陽

2019-11-12 01:25

繼周杰倫賣奶茶 林俊杰上海開咖啡店

2019-11-12 13:34

貿易戰陰霾下，雙11光靠流血促銷還不夠，阿里、京東靠這三招維持交易熱度

2019-11-12 09:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top