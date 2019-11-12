香港中學生誓言：花50年奉陪港府到底

2019-11-12 15:08 世界日報 香港新聞組／香港11日電



11月11日上午，蒙面示威者以大量泡沫塑料箱等雜物堵路。大批蒙面示威者在西灣河馬路上以雜物堵路，縱火焚燒物件，並以磚塊砸壞地鐵站設施，導致西灣河地鐵站關閉。警方及時到場驅散激進示威者，並清理現場路障，讓道路車輛恢復行駛。中新社 分享 facebook

香港反送中抗爭至今逾五個月，322個香港中學生組織組成的「中學生連線」11日發表「抗爭五個月宣言」，誓言既然政府要與他們這一代人作對，那不管是五個月、五年還是50年也好，定會奉陪到底。

媒體援引「中學生抗爭五個月宣言」說，由6月至今，抗爭運動已踏入第五個月，香港人一直在這段困苦中守望相助，團結一致。不論於前線組成脆弱但堅定的傘陣，後排組成一條又一條工整的物資鏈，文宣組上下一心製作文宣，一眾家長以不同方式支援一眾抗爭者，特別是從一批中學生身上可見香港人有著「獅子山精神」，互相扶持，是反修例運動得以持續的原因之一。

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宣言說，中學生除了日常繁重的功課及沉重的學習壓力外，由於大多仍未經濟獨立，還會因為購買不同保障自身安全的裝備以及支付交通費時而背負巨大的經濟壓力，但最難面對的，是得不到家人及學校的支持。

有中學生因此次社運而被趕出家門，或自行離家出走，甚至與家人幾乎斷絕關係。

但宣言說，中學生們還排除萬難，在抗爭路上負重前行，誓不輕言放棄；他們經常聽到：「你們只是學生，不應理會政治，反而應先努力學習才能改變社會。」但他們認為，政治與中學生乃至每一個社會公民都有緊密關係。

宣言說，作為社會公民，他們除了處理自身學業外，參與政治事務，才可有更多的經驗及更大的能力改變社會；他們將嘗試以不同方式改變當前社會問題日益增加，政府無力處理的現況；諸如縱容警方濫權濫捕、政府漠視民意，管治效能極低及嚴重社會不公等，「哪怕只是勢孤力弱的中學生，也決不會做一個虛作無聲的順民。」