十字路口、三聲槍響、二人倒地… 香港最暴力的一天！
香港「雙十一」全城大亂，反送中示威者發起「三罷」行動，堵路和癱瘓地鐵等公共交通，全港多處爆發激烈警民衝突，入夜暴力升級。期間除港警向示威者實彈射擊三槍，致一名21歲學生中彈危殆外，港警並首度向多所大學校園發射催淚彈；入夜後香港和九龍仍有示威者和警察對峙衝突，12日上午再有示威者堵路及破壞地鐵，雙方戰線拉到大學校園範圍，防暴警察施放多枚催淚彈。
警方11日共拘捕260人，醫院接獲99名傷者，其中二人危殆、四人傷情嚴重；香港電台報導，大批示威者12日清晨再到多區堵路，有黑衣人在九龍塘歌老和街與達之路交界，以磚頭築起路障，防暴警察到場施放多枚催淚彈驅散。
西灣河三聲槍響 引爆香港大混亂
香港五個多月反送中運動，迎來全城恐慌的一天；11日早上7時多，香港島西灣河一個十字路口，三聲槍響，二人倒地，香港幾乎全城大混亂，處處催淚煙。
清晨，示威者發動罷工、罷市和罷課，以及「和你周圍塞」行動，阻塞交通幹線及主要公共運輸系統推動「三罷」；多個地區早上7時就開始堵路，從香港最繁華金融中心中環，到最熱鬧的商業中心銅鑼灣，以至到新界為鄉郊的大埔等地，處處都有示威行動。
港警發射催淚彈 戒嚴流言漫天飛
而水炮車射水炮，港警射催淚彈的消息，此起彼伏，傳到深夜；也因此，這一天很多香港人都首度感覺到驚慌，流言漫天。
最令人恐懼的，是網上傳出說香港政府當夜要實施「緊急法」，宣布全香港停工、停巿及停學，甚至直接就戒嚴。
上午傳此流言，午間港府發言人就出來說絕無其事，並呼籲市民切勿誤信謠言，以致引起不必要的混亂或恐慌。
銀行限制提款？多所大學宣布停課
另有傳言稱，香港金融管理局會限制市民每日提款，金管局回應強調絕無此事，指香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要。
但在傳言之外，包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、浸會大學、教育大學、以及恒大、職訓局IVE及演藝學院等先後宣布停課；香港教育局堅持不宣布中小學停課。
部分醫院也有行動；公立的東區醫院，部分醫護人員戴黑色口罩，舉起寫有反對警暴等訴求的紙張，並高叫「光復香港、時代革命」等口號。
參與行動的醫護人員說，原已計畫戴黑口罩等表態響應「三罷」，加上一早被警員槍傷的周姓學生被送到東區醫院，希望以集會表達對傷者的支持。
警察衝進教堂 一口氣帶走五人
教堂也出現了恐慌，西灣河耀興道的聖十字架中心，下午有警察衝入，將五人帶走，一批信眾為之憤怒，質問教堂執事因何放警察進入。
這天的示威行動，本是以堵塞交通而起，從白天到晚上，港鐵不斷公布相關線路和相關港鐵站暫停服務的消息，其中通往深圳的羅湖線全日停運。
雖然香港金融管理局發聲明說香港銀行有充足資金應付市民需要，但一間接一間銀行宣布因應緊急事態暫停服務，直至另行通知，其中相當數量是中資銀行。
香港網路上還有傳言，說部分深圳通香港的口岸，如皇崗和羅湖，大陸當局已開始阻止大陸居民出境到香港，但不限制香港居民離境回港，但這一消息未得到官方證實。
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