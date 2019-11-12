該來的躲不掉？ 2047大限 香港生活方式終將結束

2019-11-12 15:13 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



該來的躲不掉，對於香港抗議人士來說，未來命運發展是無法改變的；「大西洋月刊」(Tha Atlantic)報導分析，2047年大限象徵著香港地區生活方式，終將熄燈落幕。

電影「十年」香港導演歐文傑(Jevons Au)今年歷經多場支持民主的抗爭活動，曾因此身陷催淚瓦斯、遭到警棍毆打而拼命逃跑之後，忍不住開始思考：如果2047年之前的香港就已經是眼前場景，那麼2047年之後的香港，將又變成如何面貌。

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過去幾個月來，這個問題也在許多香港民眾心中盤旋。

英國在1997年將香港回歸中國之後，中英雙方同意訂定50年過渡期，這段期間裡香港仍然保持原本的自由方式；然而，香港民眾所熟悉的自由，如今受到北京方面越來越多箝制，包括引爆香港有史以來最嚴重政治危機的逃犯條例。

不少民眾的感受是，2047年不再是遙遠的一個期限，而是象徵香港生活型態及基本自我認同的句點，從此就要絕對臣服中國。

不論在藝術創作、戲劇電影以及政治演說當中，都反映出當今香港民眾對人生、對2047年大限夢魘將致的種種看法；這股充滿不安的民意，是香港這波久久不息還越演越烈社會動亂的重要導火線，爆發迄今已經堂堂邁入第六個月。

長久以來，訓練有素的警力部隊、司法獨力以及相對自由的社會環境，向來讓香港人引以為傲，但自從暴動發生之後，原本香港民眾可以依賴的安全感，彷彿不復存在。

如今，民眾想要檢討警察暴力卻投訴無門，遭到員警及幫派分子攻擊的示威群眾與路人，找不到有辦法負責的主事者，為何大批無辜群眾突然遭到逮捕，同樣有理說不清。

一波又一波事件連續發生，讓香港人更加深信自由正在遭到令人心驚膽跳地快速侵蝕，原本在2047年之後才會到來，由中國共產黨控制的生活型態，現在已經提前到來。