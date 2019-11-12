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「你們不會得逞」 林鄭憂雙11暴亂 ：會讓香港踏上不歸路

2019-11-12 15:11世界日報 特派員李春／香港報導

港特首指三罷帶來暴力衝擊 破壞、摧毀社會。 美聯社
港特首指三罷帶來暴力衝擊 破壞、摧毀社會。 美聯社
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「你們不會得逞。」「雙十一」香港再陷混亂，香港特首林鄭月娥11日傍晚見傳媒表示，激進網民發起「三罷」令香港受暴力衝擊影響，有關行為無助解決問題，「你們胡亂傷害市民的行為，是一定不會爭取到你們口中政治訴求。」

林鄭月娥呼籲市民，認清事件的本質是破壞性、摧毀性，將令香港踏上不歸路。

林鄭月娥表示，這天的「三罷」，令香港從早到晚受暴力衝擊事件影響，多處有堵路、縱火，擲汽油彈等，肆無忌憚地破壞香港社會，令市民上班上學出現問題，人心惶惶，擔憂可否繼續在香港安全生活。

林鄭月娥說，這天的事件造成超過60人受傷，當中兩人情況危殆。她提到警方執法時開槍傷及一名年輕學生，但更多地說有人對政見不同的普通市民，淋易燃液體並點火，活生生放火燒一個人，行為遠遠超過爭取訴求，是與民為敵，令人心虛怯。

她稱暴力不會解決問題，亦會衍生更大的暴力，令社會受更大傷害，而不斷升級的暴力會為社會來悲劇，形容一宗都嫌多，無人想見到。

林鄭說，不論政見及對政府的管治有何看法，現時首要工作是停止暴力，回復社會平靜；她與警隊希望盡最大努力，按法律法規，解決香港目前面對前所未有嚴峻問題。

林鄭稱，五個月以來暴力不斷升級，執法者在突發情況下作出應對有實際困難，但不等於不需要依法依規辦事，相信警方會高度重視個別事件，採取適當行為。

她又表示對科大學生周梓樂的離世感到非常傷心難過，完全支持要找出真相，警方必定全面配合。

至於有警察說要為周梓樂的死「開香檳慶祝」，林鄭月娥指相關言論並不適當，警方管理層已作訓斥；不能接受將個別言語，或一些被認為需要調查及嚴重關注的事，引伸為警隊失控。

香港的政黨和政治人物，11日集體噤聲，只有民主黨站出來強烈譴責警方在鬧市開多槍及以騎機車撞人等舉動，嚴正要求警方立即停止濫權、濫暴行為，停止傷害市民，激化社會矛盾；並要求政府成立獨立調查委員會，全面調查事件成因及多個月來警方濫暴行為，嚴肅追究警方責任，以至重組警隊。

反送中香港禁蒙面法

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