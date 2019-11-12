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林鄭：與市民為敵 暴力不會得逞

2019-11-12 01:27德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）林鄭月娥指出，周一发生的堵路、縱火等破壞行為"不只是一般破壞物件"，而且也是"破壞社會"。她說，受傷人數單日超過60宗，其中兩宗危殆，"情況非常令人擔憂"。

據媒體報道，香港網民11日发起香港各區的"三罷"行動，多處出現道路被阻、鐵路設施遭破壞。警方出動人員試圖控制局面，與示威者发生沖突。在追捕過程中，警方開槍擊中兩名示威者，其中一人情況危殆。

此外，一名男子疑因與政見不同者发生口角沖突，當街被人潑灑易燃液體點火燒成重傷。林鄭稱這一事件"令人发指"，"這些暴徒行為已遠遠超過什麼爭取訴求，是與市民為敵"。她還譴責了高空擲物、向鐵路車廂扔汽油彈等"可隨時導致人命傷亡"的舉動。

林鄭強調，"暴徒"的行為不會得逞。"你們胡亂傷害市民的惡行，一定不會爭取到你們口中的政治訴求"。她說，暴力不能解決問題，"只會衍生更大的暴力，令社會受更大傷害"。因此眼下的首要工作是"停止暴力，回復平靜"。

周一香港輿論關注的沖突焦點，除了警察開槍傷人，還有一段網絡影片顯示的香港警察在葵芳新都會廣場附近騎重型機車加速沖撞一群示威者。在回答記者有關政府及警隊高層是否還能"控制前線"的問題時，林鄭表示，警方會對有關事件進行調查，駕車撞人的警員已被"休假和調查"，警方也認定事情"嚴重"。

她否認"前線失控"的說法，但同時強調，經過五個月"暴力不斷升級、手法不斷變化，作為執法者短時間內應對會有困難， 但不等於不需依法辦事" 。

在被問及香港科技大學學生周梓樂上周在示威活動期間從停車場墮下、重傷不治的事件時，林鄭表示："我和很多人一樣對周同學的死感到難過，我完全支持找出真相。"至於有人批評警方阻撓救援以及有警員在死訊傳出後表示要"開香檳"，林鄭回應道："警隊執法如有不適當的話，我們都會作出批評。你說那句話(開香檳)在當晚這麼說，我本人都覺得很不適當，警管理層已作訓斥。但把這些事例引伸為失控，我不能接受。"

成立獨立調查機構、調查警方暴力執法過度，是香港示威運動的訴求之一。林鄭在記者會上表示，監警會（IPCC）將在6周內，也就是最遲明年一月完成內部調查報告。政府將根據調查結論決定下一步驟。

她同時再次強調，任何訴求都不可用暴力達至，"如果滿足了暴力者的要求，我肯定他們會使用更多的暴力"。據台灣中央社報道分析，林鄭月娥除了撤回草案外，此前一直未回應其他訴求，現在是首次以如此"強硬"姿態回應示威訴求。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

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