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蔡批開槍只會惡化問題 藍籲港府與民眾冷靜

2019-11-12 00:20聯合報 記者丘采薇、鄭媁／台北報導

蔡總統在臉書上表示，政府不該對手無寸鐵的人民開槍。圖／聯合報系資料照片
蔡總統在臉書上表示，政府不該對手無寸鐵的人民開槍。圖／聯合報系資料照片
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香港民眾昨天發起「三罷」及堵路和堵地鐵行動，一名青年遭警方開槍中彈命危。對此蔡英文總統在臉書上表示，政府不該對手無寸鐵的人民開槍，開槍只會惡化問題。國民黨則表示，再次呼籲港府與示威民眾保持冷靜，以理性溝通建立良性互動。

蔡英文表示，北京和港府該回應香港人民的不是子彈，而是對民主自由的承諾。她認為，這段時間發生在香港的事件，讓人非常遺憾，她要再次呼籲香港政府，對話才能解決問題，認真看待香港人民對自由民主的渴望並具體回應，才是回復穩定與秩序的唯一道路。蔡英文也說，她衷心期盼，台灣對民主自由的堅持，能成為香港的座標。

國民黨發言人黃心華表示，國民黨對於香港街頭抗爭活動越演越烈，甚至發生示威者潑酸傷及路過學生，以及警察開槍等流血事件，深感憂慮。他指出，國民黨絕不樂見香港街頭暴力事件持續，亦不希望香港的社會秩序及港人的日常生活受到嚴重衝擊。國民黨再次呼籲大陸當局、港府及示威團體，能夠持續協商對話，共同找出讓社會回復穩定及恢復正常秩序的解方，也期盼香港能夠重新展現過往的經濟榮景，讓港民都能遠離矛盾及焦慮的心情，重拾安心生活、安居樂業。

反送中香港禁蒙面法

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