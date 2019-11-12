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三罷帶來暴力衝擊 林鄭：香港恐踏上不歸路

2019-11-12 00:33聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港特首林鄭月娥批有人對政見不同的普通市民，淋易燃液體並點火。（中新社）
香港特首林鄭月娥批有人對政見不同的普通市民，淋易燃液體並點火。（中新社）
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「雙十一」香港再陷混亂，特首林鄭月娥傍晚見傳媒表示，激進網民發起「三罷」令香港受暴力衝擊影響，有關行為無助解決問題。她直稱「你們不會得逞」，「你們胡亂傷害市民的行為，是一定不會爭取到你們口中政治訴求」。她呼籲市民認清事件的本質是破壞性、摧毀性，令香港可能踏上不歸路。

林鄭月娥表示，這天的「三罷」，令香港從早到晚受暴力衝擊事件影響，多處有堵路、縱火、擲汽油彈等，肆無忌憚地破壞香港社會，令市民上班上學出現問題，人心惶惶，擔憂可否繼續在香港安全生活。

「有人因政見不同 放火燒人」

林鄭月娥說，這天的事件造成超過六十人受傷，當中兩人情況危殆。她提到警方執法時開槍傷及一名年輕學生，但更多地說有人對政見不同的普通市民，淋易燃液體並點火，活生生放火燒一個人，行為遠遠超過爭取訴求，是與民為敵，令人心虛怯。

她稱暴力不會解決問題，亦會衍生更大的暴力，令社會受更大傷害，而不斷升級的暴力會為社會來悲劇，形容一宗都嫌多，無人想見到。林鄭說，不論政見及對政府的管治有何看法，現時首要工作是停止暴力，回復社會平靜。

林鄭月娥強調，自己與警隊希望盡最大努力，按法律法規，解決香港目前面對前所未有嚴峻問題。

她又表示對科大學生周梓樂的離世感到非常傷心難過，完全支持要找出真相，警方必定全面配合。

至於有警察說要為周梓樂的死「開香檳慶祝」，林鄭月娥指相關言論並不適當，警方管理層已作訓斥。她強調，不能接受將個別言語，或一些被認為需要調查及嚴重關注的事，引伸為警隊失控，強調三萬警力是維持香港法治及治安的重要支柱。

香港的政黨和政治人物，昨集體收聲，僅民主黨站出來強烈譴責警方在鬧市開多槍以及騎機車撞人等舉動，嚴正要求警方立即停止濫權、濫暴行為，停止傷害市民，激化社會矛盾；嚴正要求政府成立獨立調查委員會，全面調查事件成因及多個月來警方濫暴行為，嚴肅追究警方責任，以至重組警隊。

反送中香港禁蒙面法

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