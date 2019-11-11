雙11「全港3罷」交通癱瘓致各大學停課 港股大跌

2019-11-11 16:30 世界日報 香港新聞組／香港11日電



網民發起「雙11」全港「三罷」（罷工、罷課及罷市），交通癱瘓，港鐵至少8條線路受阻。 香港中國通訊社 分享 facebook 反送中風暴已延燒五個月，網民發起於今天舉行「黎明行動 周圍塞」，堵塞港九新界各主要道路；另有網民發起「雙11」全港「三罷」（罷工、罷課及罷市），多區都有人堵路，防暴警察出動驅散，交通癱瘓，港鐵至少8條線路受阻，由於公共交通服務受到嚴重影響，包括港大、中大等各大專院校宣布今天全日停課。

港股上午一度大跌逾600點

港股上午大跌，恒生指數一度跌至2萬7000點邊緣，至上午10時半下跌623點，跌幅2.25%。

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明報報導，連登討論區有網民號召黎明行動，於今早7時「光復」全港主要道路，全民自動罷工，堵塞東隧、紅隧、西隧、屯門公路、龍翔道及彌敦道等。清晨5時左右，港鐵就陸續發布鐵軌沿線多處被人發置雜物、縱火及列車遭破壞等訊息，至上午10時半港鐵至少8條線路受阻、22站暫停，受影響線路包括觀塘線、西鐵線、馬鞍山線、港島線、將軍澳線、東鐵線、東涌線，以及荃灣線；港鐵今日早上宣布東涌站、葵芳站臨時關閉。

由於公共交通服務受到嚴重影響，包括中大、港大、浸大、理大、教大、嶺大、城大、樹仁大學、公開大學、演藝學院，以及職訓局等各大專院校宣布今日停課。科大昨日已宣布，因上周遭大規模惡意破壞，多處地方受損及大面積塗污，今日課堂取消。

此外，民間記者會早前呼籲，各界在未來一個月時間籌備「大三罷」，建議盡早成立工會；有網民認為發生科大學生周梓樂墜樓身亡事件，應提前大三罷。職工盟總幹事蒙兆達表示，暫時不呼籲罷工，目前已接觸七至八個專業界別，有意籌組新工會，職工盟將提供協助，他期望各界成立更多工會，以發動更大規模罷工。

另有港媒報導，連登討論區有網民要求敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍，安排旗下餐廳停業一天，黃傑龍於個人臉書發帖回應稱，過去幾個月社會發起的多次罷工，公司都給予清晰政策，尊重所有員工自己的選擇；但也指出，其個人的崗位原因，令他在策略上不能贊成三罷。