中聯辦發公開信 籲內地生注意安全
2019-11-11 16:33世界日報 香港新聞組／香港11日電
反修例風波持續升溫，全港各區衝突不斷，在港內地生與港生之間也發生不少矛盾。香港01報導，香港中聯辦教科部昨天向在港內地生發出公開信，指香港校園內出現暴力事件和欺凌行為，中聯辦對於校園暴力行為予以強烈譴責；公開信亦表示中央對同學們非常關心，若遇到困難可向校方反映，並可與中聯辦或者香港內地生聯合總會保持聯繫。
據報導，公開信指，一直以來，中央對同學們非常關心，並要求大家保持冷靜、注意安全、安心學業。信件強調，若有內地生遇到困難應及時向校方反映，並可以與中聯辦教育科技部或香港內地生聯合總會保持聯繫，亦要多向家裡報平安。
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報導稱，公開信並提供中央駐港聯絡辦教育科技部的電話、電郵，以及香港內地學生聯合總會的電話、微信及電郵。信件落款為中央政府駐港聯絡辦教育科技總部。
科技大學一名內地學生6日在科技大學校園內被打，加上墜樓學生周梓樂8日去世，校園內舉行的悼念活動，該校多名內地生擔心人身安全當天紛紛返鄉規避。
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