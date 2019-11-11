陸生遭圍毆 香港科大追兇

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2019-11-11 16:36世界日報 香港新聞組／香港11日電

香港科技大學學生周梓樂在示威活動現場疑從高處墜下重傷不治，有學生在校園內遊行及噴...
香港科技大學學生周梓樂在示威活動現場疑從高處墜下重傷不治，有學生在校園內遊行及噴標語。 法新社
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香港科技大學學生周梓樂在示威活動現場疑從高處墜下重傷，送院後延至8日不治，當天科大正舉行畢業典禮，有學生在典禮上默哀，亦有學生在校園內遊行及噴標語，由於校園遭大規模惡意破壞復修需時，今天繼續停課。此外，據傳逾百名科大教員近日向校長史維提交實名連署信，促查6日大陸生遭「私了(私刑)」事件。

香港01報導，科大昨天發聲明稱，校園8日遭到大規模惡意破壞，多處地方受到損及大面積塗污。科大稱，將協助警方就今次刑事壞案件進行調查，並保留追究責任。科大促港府盡快提出可行的解決方案，讓整體社會能夠回復安寧與秩序。

徵目擊者 找專業協助調查影像數據

文匯報報導，科大學生周梓樂墜樓身亡事件令人痛心，有人卻借機於校園發動連串暴力事件，包括在6日的校內論壇期間，多名黑衣蒙面人圍毆一名大陸生，8日又在校內多處惡意破壞。

科大校長史維及多名高層昨發聲明，強調不能容忍任何校園暴力，校方正尋求專業協助調查所有相關影像數據，並徵集現場目擊者，承諾一旦查實施暴者及其同夥是科大學生，將按照校規追責和嚴懲，亦會向涉事校內外者追究法律責任。

不能容忍 逾百教員連署促查「私刑」

報導指出，科大部分師生表達對論壇會當天安保措施的疑問，指論壇當日有人「私了」（毒打）惡行已引起多數科大師生不滿。據傳媒報導，逾百名科大各學院教員近日向校長史維提交實名連署信，指當日「一大群科大暴徒在校長面前和鎂光燈下，向另一學生執行私刑」的事件令科大蒙羞，又對校方沒採取行動處理暴行感失望。

報導指出，對於有人聲稱，被毆大陸生「碰撞」一名港生令其倒地在先，連署信質疑為事先設計的「劇情」，強調涉事大陸生一直手放褲袋，根本沒可能推跌該名港生。

反送中香港禁蒙面法

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