香港網民发起雙11三罷 傳警察開槍擊中兩人

2019-11-11 10:22 德國之聲 德國之聲



有鑑於香港網民於11月11日发起香港各區的三罷行動，港警周一 (11月11日) 一早便在香港多區巡邏，並對不少著黑衣或戴口罩的民眾進行截查。 根據香港01的報導，港警在天後廟道與黃大仙等地陸續逮補了數名黑衣示威者。

此外，10多名身穿黑衣的示威者周一早上接近七點便開始以雜物與垃圾桶在屯門公路架設路障，而警方也隨後趕到現場追捕示威者。 香港01指出，網絡上流傳的圖片顯示示威者在元朗也進行了堵路行動，至少有一人被防暴警察制伏逮捕。

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與此同時，香港01報導，周一 (11月11日) 上午約七點三十分左右，香港的西灣河地區傳出警察在追捕示威者過程中，開搶擊中兩名示威者。 報導表示，現場氣氛瞬間變得緊張，警方也立即封鎖西灣河地區的主要道路。 據傳當地有近百名居民圍觀，並指罵港警為「殺人犯」。

Telegram的群組內的消息顯示，有目擊者表示警方在示威者疑似放雜物在路口後的5至6秒內便開真槍。 而現場防暴警察曾警告現場一名民眾，他的行為已「擾亂市民情緒」，並要求市民離開，表示警察可能展開拘捕行動。 德國之聲尚無法證實這些訊息的真實性。

事件发生後，在香港其他地區也傳出警察在維持秩序與追捕示威者的過程中，數度舉起真槍，但目前未傳出更進一步的人員受傷。 這是繼香港在10月1日中國國慶節示威中，警方開槍擊中一名中學生後，再度傳出港警在追捕過程中開槍擊中示威者。

此外，香港科技大學學生周梓樂上周在參與將軍澳示威活動期間，從停車場墮下重創。 昏迷超過四天以後，醫院在上周五（11月8日）宣布這名22歲的大學生當天早上8點09分離世。 消息傳出後，香港各界自上周五開始進行一連串示威，部分人高喊「血債血償」、「香港人反抗」口號。

【 本文章由德國之聲授權提供】